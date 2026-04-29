Λιακούλη: “Αδικία σε βάρος συνταξιούχων στρατιωτικών λόγω ηλικίας”

Την έντονη διαμαρτυρία του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων ΑΣΣΥΔ ΕΔ αναφορικά με τον αποκλεισμό χαμηλοσυνταξιούχων στρατιωτικών από τα νέα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στις 22 Απριλίου 2026, αναδεικνύει στη Βουλή των Ελλήνων, με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Αναφορά, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στις 22 Απριλίου 2026 ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων και η «διπλή παρέμβαση για τους χαμηλοσυνταξιούχους», η οποία περιλαμβάνει την αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από τα 250 στα 300 ευρώ, καθώς και τη διεύρυνση των δικαιούχων μέσω αύξησης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, η μη μεταβολή του ηλικιακού ορίου των 65 ετών επιφέρει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ενός σημαντικού αριθμού συνταξιούχων στρατιωτικών, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα λοιπά κριτήρια, δεν μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο.

Ειδική μνεία γίνεται στο σταδιοδρομικό τους καθεστώς τους καθώς αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας, μη έχοντας τη δυνατότητα να παραμείνουν επιπλέον έτη, ακόμα και αν το επιθυμούν.

Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων καθώς οι απόστρατοι συνταξιούχοι αποστερούνται μία κρίσιμη οικονομική ενίσχυση, τη στιγμή που πολλοί εξ αυτών εξακολουθούν να έχουν αυξημένες οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποφοίτων ΑΣΣΥ ΕΔ, υποβάλλει ως αίτημα την ένταξη στην εν λόγω ενίσχυση όλων των συνταξιούχων στρατιωτικών, χωρίς ηλικιακά κριτήρια καθώς και τη θεσμική κατοχύρωση της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, την τόνωση της εμπορικής κίνησης και την ενίσχυση της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε τους αρμόδιους Υπουργούς να ανταποκριθούν στα αιτήματα του εν λόγω Συμβουλίου και εν συνεχεία να την ενημερώσουν σχετικά για το χρονοδιάγραμμα των από πλευράς τους σχετικών ενεργειών.