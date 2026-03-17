Λιακούλη: Αναδρομική κάλυψη για τους δενδροκαλλιεργητές του Δ. Τεμπών που επλήγησαν από τη θεομηνία “Daniel”

Το σοβαρό πρόβλημα της καθυστέρησης και της άνισης μεταχείρισης των δενδροκαλλιεργητών του Δήμου Τεμπών, που επλήγησαν από τη θεομηνία «Daniel», η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές από φερτά υλικά στα αγροτεμάχια τους, φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων, με κοινοβουλευτική παρέμβασή της – Ερώτηση, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη στους αρμόδιους Υπουργούς και ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Σημαντικά προβλήματα και κατάφωρη αδικία δηλώνουν ότι αισθάνονται οι δενδροκαλλιεργητές του Δήμου Τεμπών οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από τη θεομηνία «DANIEL», καθώς τρία χρόνια μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές που προκλήθηκαν, ένας μεγάλος αριθμός των αγροτών της περιοχής εξακολουθεί να παραμένει εκτός αποζημιώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Συκουρίου και το γραμματέα του κ. Σπ. Πράππα, ελάχιστοι από τους πληγέντες παραγωγούς έχουν αποζημιωθεί και παρά τις προσπάθειες του συνόλου των παραγωγών να κρατήσουν ζωντανά τα δέντρα και τα κτήματα τους με ιδίους πόρους, η Πολιτεία δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην καταβολή αποζημιώσεων για το σύνολο των πληγέντων δενδροπαραγωγών, όπως όφειλε.

Το βασικό πρόβλημα συνίσταται στον αποκλεισμό δενδροκαλλιεργητών από τις αποζημιώσεις λόγω μη υποβολής δηλώσεων στο σύστημα ΟΣΔΕ για το έτος 2024,

από τους πληγέντες από φερτά υλικά ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων. ¨Όπως επισημαίνεται, ο λόγος που συνέβη αυτό, οφείλεται σε ελλιπή και μη έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, αναφορικά με τον ορθό τρόπο υποβολής των πληγέντων αγροτεμαχίων τους, ιδιαίτερα για εκείνους που προέβησαν νωρίς στην υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ για το έτος 2024.

Όπως υπογραμμίζεται, αν και το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα υπόψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα, με την ευθύνη για το έλλειμμα πληροφόρησης των ενδιαφερομένων πληγέντων αγροτών, να μετακυλίεται στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων».

Η Ε. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι οι καταστροφές στις δενδροκαλλιέργειες του Δήμου Τεμπών από τη θεομηνία «Daniel» είναι μεγάλες και αποδεδειγμένες ενώ μάλιστα οι παραγωγοί με ιδίους πόρους επωμίστηκαν το βάρος της αποκατάστασης των ζημιών. Ο δε αποκλεισμός μεγάλός αριθμός δενδροκαλλιεργητών από την καταβολή αποζημιώσεων λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και διοικητικών παραλείψεων επιφέρει ως αποτέλεσμα τη στοιχειοθέτηση άνισης μεταχείρισης μεταξύ των πληγέντων παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Αν σκοπεύει να προβεί σε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την αναδρομική καταβολή αποζημιώσεων προς τους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές από τη θεομηνία «DANIEL» του Δήμου Τεμπών, που αποκλείστηκαν λόγω διαδικαστικών ελλείψεων, Αν προτίθεται να προβεί σε επανεξέταση περιπτώσεων παραγωγών οι οποίοι λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν προέβησαν εγκαίρως στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2024, Αν εξετάζει την περίπτωση λήψης μέτρων για την αποζημίωση του συνόλου των ως άνω πληγέντων δενδροκαλλιεργητών προς άρση της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των πληγέντων παραγωγών;».