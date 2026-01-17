Λιακούλη: “Απαράδεκτες οι σκέψεις για κλείσιμο των ΕΛΤΑ σε Φάρσαλα και συνολικά στο νομό”

Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ και το ενδεχόμενο κλείσιμο καταστημάτων στο νομό Λάρισας πραγματοποίησε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη αξία των ελληνικών ταχυδρομείων για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και της ελληνικής περιφέρειας, ενώ κάλεσε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε καμία μείωση των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στο νομό.

Συγκεκριμένα, η Ε. Λιακούλη σημειώνει τα εξής :

“Τους τελευταίους μήνες, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αιφνιδιαστικά αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξαιτίας του σχεδιαζόμενου κλεισίματος πολλών καταστημάτων ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια.

Ενώ οι αντιδράσεις των πολιτών είναι σφοδρές και αποκαλύπτεται ότι η Διοίκηση των ΕΛΤΑ και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησαν τα ταχυδρομεία να βυθιστούν στην κρίση και την απαξίωση επί σειρά ετών, έρχονται και πάλι στην επιφάνεια πληροφορίες για ενδεχόμενο κλείσιμο καταστημάτων στη Λάρισα.

Σε μια περιοχή που έζησε την καταστροφή, με τις “πληγές” ακόμα ανοιχτές τόσο στην οικονομία, όσο και στην παραγωγική διαδικασία και την καθημερινότητα των πολιτών, ο περιορισμός του ταχυδρομικού δικτύου θα προκαλέσει νέα προβλήματα και ένα αίσθημα απομόνωσης ιδίως για τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Διότι τα ΕΛΤΑ επιτελούν πολλαπλό ρόλο, που είναι ιδιαίτερα αισθητός στην ελληνική περιφέρεια. Είναι ο φορέας της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στη χώρα μας – μια Υπηρεσία που η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους πολίτες – αλλά και ταυτόχρονα, είναι πυλώνας κοινωνικής συνοχής και σημείο επαφής του κράτους με τους πολίτες.

Αγρότες, ηλικιωμένοι, μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτοι συμπολίτες μας, είναι εκείνοι που έχουν άμεση επαφή με τα ταχυδρομεία και εκείνοι που θα επηρεαστούν πρωτίστως.

Οποιεσδήποτε σκέψεις για συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ στη Λάρισα, είναι απαράδεκτες και σπασμωδικές και υπονομεύουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η αναβάθμιση των ΕΛΤΑ, δεν θα επιτευχθεί μέσα από άναρχο κλείσιμο καταστημάτων και μια στείρα προσέγγιση ερήμην των πολιτών, που δεν λαμβάνει υπ’όψιν τα κοινωνικά δεδομένα.

Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και την Κυβέρνηση να εγκαταλείψουν οποιοδήποτε σχεδιασμό για αλλαγές στα ταχυδρομικά καταστήματα της Λάρισας και να παρουσιάσουν ένα πραγματικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των ταχυδρομείων, με ακώλυτη και άμεση πρόσβαση κάθε πολίτη στις ταχυδρομικές υπηρεσίες”.