Λιακούλη από τον Κυπάρισσο: “Να ξαναχτίσουμε ανθρώπινες σχέσεις και δυνατές κοινότητες”

Στις εκδηλώσεις της 4ης Ανοιξιάτικης Γιορτής του Μορφωτικού Συλλόγου Κυπαρίσσου, που πραγματοποιήθηκαν στον προαύλιο χώρο της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον Κυπάρισσο του Δήμου Κιλελέρ, παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Η βουλευτής συνεχάρη θερμά την Πρόεδρο Βάσω Λεοντοπούλου, το ΔΣ, τις γυναίκες και τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου για τη διοργάνωση της γιορτής, επισημαίνοντας πως «τέτοιες πρωτοβουλίες κρατούν ζωντανή την παράδοση, ενισχύουν τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων».

Στον χαιρετισμό της, η Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανθρώπινης επαφής και της συλλογικότητας στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας ότι, παρά τη μεγάλη πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους, κάτι που επηρεάζει την ψυχική επαφή, την ψυχική κατάσταση αλλά εν δυνάμει και τις συλλογικές ή ατομικές ολέθριες αποφάσεις τους.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Ο κόσμος αλλάζει θεαματικά, με πολλά επιτεύγματα, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε πολέμους, βία και αποξένωση. Η τεχνολογία και το AI μπαίνουν καθημερινά στη ζωή μας, όμως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το συναίσθημα και την ανθρώπινη σχέση. Για να ξαναβρούμε την ουσία, πρέπει να ξανακαθίσουμε μαζί, να μιλήσουμε, να γιορτάσουμε, να ξανασυνδεθούμε ως άνθρωποι και ως κοινότητες».

Η βουλευτής στάθηκε επίσης στη συμβολική θετική συγκυρία της ημέρας, καθώς η εορτή του Αγίου Αχιλλίου συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογένειας, της αλληλεγγύης και της διαγενεακής σύνδεσης στις τοπικές κοινωνίες.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, ευχήθηκε ο Κυπάρισσος να παραμένει «πάντα ανθισμένος», με τους ανθρώπους του ενωμένους, δημιουργικούς και αισιόδοξους, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής ζωής και της κοινωνικής συνοχής του τόπου.