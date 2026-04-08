Λιακούλη από Φάρσαλα: “Πλημμύρες και ακρίβεια γονάτισαν την περιοχή”

Την πόλη των Φαρσάλων επισκέφθηκε, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, στο πλαίσιο επισκέψεων της στο νομό, όπου είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με πολίτες και φορείς της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα αναστολής λειτουργίας των περισσότερων τμημάτων του, λόγω της μεταφοράς του, χωρίς κανένα σοβαρό σχεδιασμό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες στο κτίριό του.

Η Ε. Λιακούλη, κατά την περιοδεία της, επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά, τα τοπικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις της περιοχής, συνομιλώντας με πολίτες, επιχειρηματίες και αγρότες ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε την κεντρική αγορά, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με φίλους και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Σταθερό σημείο αναφοράς των πολιτών υπήρξε, η ανησυχία για τις μεγάλες αυξήσεις σχεδόν σε όλα τα βασικά αγαθά -και κυρίως στα πασχαλινά είδη- συνδυαστικά με τη γενικότερη οικονομική πίεση που βιώνουν, εξαιτίας της μείωσης του τοπικού εισοδήματος από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό καθώς και από την συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής εξαιτίας των αλλεπάλληλων φυσικών καταστροφών, από τον Ιανό μέχρι τον Daniel.

Μετά την περιοδεία της, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Επισκέπτομαι συχνά τα Φάρσαλα και παρακολουθώ στενά την εξέλιξη της ανάπτυξης και της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής. «Κάθε πέρσι και καλύτερα», είναι το συμπέρασμα για τα Φάρσαλα, που τώρα δεν δυσκολεύονται απλώς, αλλά υποφέρουν ορατά. Από το 2021,οπότε και επήλθε έκρηξη της ακρίβειας, το τοπικό εισόδημα μειώνεται διαρκώς και η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία. Μετά τον Ιανό, που έπληξε κυρίως την περιοχή, το 2023, υπήρξε καθοριστικό έτος, λόγω των προκληθεισών καταστροφών, από τις θεομηνίες Daniel και Elias. Παράλληλα, η έλλειψη χάραξης στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών για τη συνολική ανασυγκρότηση της περιοχής, είναι οφθαλμοφανής.

Κρίσιμα έργα υποδομών, όπως είναι ο οδικός άξονας Λάρισας–Φαρσάλων, τα φράγματα, οι υποδομές που καταστράφηκαν , το τοπικό αγροτικό οδικό δίκτυο, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί παρά τις σχετικές εξαγγελίες. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες πιέζονται καθημερινά από την ολοένα και αυξανόμενη ακρίβεια ενώ η τοπική οικονομία και ο πρωτογενής τομέας, βρίσκονται υπό συνεχή δοκιμασία. Ταυτόχρονα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καταιγιστικές εξελίξεις που το συνοδεύουν, με τις σοβαρές καθυστερήσεις και αδικίες στη χορήγηση των αγροτικών επιδοτήσεων, επηρρεάζει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα που εξακολουθεί να παραμένει, ο ακρογωνιαίος λίθος της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, η εκτεταμένη εξάπλωση φωτοβολταϊκών σε παραγωγικές εκτάσεις, συνδυαστικά με την έλλειψη αναπτυξιακών πολιτικών, εντείνουν το αίσθημα περιθωριοποίησης της περιοχής.

Η κυβερνητική ολιγωρία για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, έχει οδηγήσει τους πολίτες σε αδιέξοδο, υποθηκεύοντας το μέλλον του τόπου. Τα ζωντανά, παραγωγικά, πρωτοπόρα και δυναμικά στις παραγωγές Φάρσαλα, σήμερα μαραζώνουν. Η νέα γενιά εγκαταλείπει την περιοχή, η οποία μοιραία ερημοποιείται.. Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική : τιμή ντομάτας στη λαϊκή αγορά των Φαρσάλων : στα 3,80 Ευρώ το κιλό ! Ζητείται ελπίδα- απαιτείται Αλλαγή ».