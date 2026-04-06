Λιακούλη για Αβερώφειο Γεωργική Σχολή: Απίστευτος πλούτος που χάνεται (φωτο/βίντεο)

Οδοιπορικό στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας, με φωτογραφικό υλικό και με βίντεο (βλ. φωτο + video) που καταδεικνύει την μεγάλη αξία του «1ου Πανεπιστημίου Γης», πραγματοποίησε η Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ , προκειμένου να διαπιστώσει, να καταγράψει και να μεταφέρει στη Βουλή, την σημερινή παρακμιακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες από τις εμβληματικές κτιριακές υποδομές της, οι οποίες έχουν όλες κηρυχθεί διατηρητέες, καθώς επίσης και τα μεγάλα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σχολή , που καταγράφεται ως ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της αγροτικής ιστορίας της χώρας, με τεράστιες αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Η Ε. Λιακούλη, κατά τη διάρκεια της περιήγησής της στους χώρους της Σχολής, είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει και ξεναγηθεί από την Διευθύντρια κ. Ευαγγελία Σιώκη – που έχει διακριθεί για την άοκνη προσπάθεια που καταβάλλει να διατηρήσει και διασώσει όλα τα πολύτιμα στοιχεία της-, όπως και να συναντήσει στελέχη της διοίκησης, εργαζομένους και φοιτητές, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους για την εγκατάλειψη και απαξίωση των κτιριακών υποδομών του συγκροτήματος, καθώς όπως επισημάνθηκε, αρκετές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν σοβαρές φθορές, με ορατό πλέον τον κίνδυνο κατάρρευσής τους, αν δεν υπάρξουν άμεσα εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Σπασμένες στέγες, ρωγμές στους τοίχους και καταρρεύσεις ψευδοροφών είναι η γενική εικόνα, ενώ πολλοί χώροι πλέον είναι οριστικά εγκαταλελειμμένοι, ως μη λειτουργικοί, λόγω της φθοράς που δεν έχει ποτέ αποκατασταθεί .

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεναγήθηκε στα περισσότερα από τα κτίρια της σχολής, επισκέφθηκε τα τμήματα που αυτή τη στιγμή λειτουργούν, συνάντησε καθηγητές και φοιτητές, ενώ είδε και τα μεγάλα προβλήματα των εγκαταστάσεων τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης

Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, κληροδότημα του αείμνηστου ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, συνιστά ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της αγροτικής ιστορίας της χώρας μας και έχουν κηρυχθεί διατηρητέα από το έτος 1993. Η εν λόγω σχολή ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, περιλαμβάνοντας αρκετά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής σημασίας τόσο για τη Λάρισα όσο και για τη Θεσσαλία, διαδραματίζοντας σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο ανώτερης βαθμίδας και εν συνεχεία ακολούθησε η ίδρυση των Γεωπονικών Σχολών.

Σήμερα, στη Σχολή φοιτούν περίπου 70 σπουδαστές , σε 2 ειδικότητες, του τεχνικού συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και του διαχειριστή συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων, αμφότερες διετούς φοίτησης, με λήψη βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης

Η Λαρισαία Βουλευτής επεσήμανε ότι η καταγεγραμμένη εικόνα εγκατάλειψης είναι εντελώς ασύμβατη με την ιστορία της εν λόγω Σχολής, τονίζοντας την απόλυτη αναγκαιότητα άμεσης κινητοποίησης της Πολιτείας και του συνόλου των αρμόδιων φορέων για την πλήρη αποκατάσταση των επίμαχων κτιρίων και εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι τεράστιες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δυνατότητες που δίνει, αλλά και να ανταποκρίνεται στην παλιά της αίγλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε, πως έχουν ήδη γίνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση καθώς το αρμόδιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνημείων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, έχει ήδη προβεί στην εκπόνηση προμελέτης για τη διάσωση και αποκατάσταση έξι χαρακτηριστικών κτιρίων του συγκροτήματος της ΣΑΕΚ Λάρισας – Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, ενώ και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να προβεί στη χρηματοδότηση της αποκατάστασης μέρους των κτηριακών εγκαταστάσεων της εν λόγω Σχολής με την ένταξη τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021 – 2027».

Μετά το πολύωρο οδοιπορικό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε τα εξής :

«Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή αποτελεί ένα κέντρο αγροτικής κληρονομιάς για τη χώρα μας .Με πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις αλλά και με έγγραφο υπόμνημά μου στις 4/6/2024 , το οποίο παρέδωσα ιδιοχείρως στον κ. Πρωθυπουργό, όταν επισκέφθηκε τον τόπο μας , επεσήμανα την ανάγκη «να αξιοποιηθεί, συντηρηθεί και επαναλειτουργήσει η Αβερώφειος Σχολή που παραμένει αίτημα ανεκπλήρωτο». Τον Σεπτέμβρη του 2024, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακίνησε με σχετικές δηλώσεις του κατά την έλευσή του στη Λάρισα το θέμα, που αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων του τόπου μας. Λίγες μέρες μετά ,όταν συζητούνταν νομοσχέδιο για τα προϊόντα ΠΟΠ, απευθυνόμενη προσωπικά στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης , τον ρώτησα από το βήμα της Βουλής: « Τί κάνετε για την Αβερώφειο Σχολή; Γιατί δεν μας δίνετε την Αβερώφειο Σχολή που πήγα προχθές σε μια εκδήλωση και είδα ότι γκρεμίζεται; Δώστε την επιτέλους στη Λάρισα να φτιάξουμε τη Σχολή, να ανθίσει και να ακμάσει ξανά. …».

Επισκέφθηκα τώρα , ξανά, την Αβερώφειο, προκειμένου να δω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Οι εγκαταστάσεις παρακμάζουν, τα υπέροχα διατηρητέα κτίρια έχουν αφεθεί στην τύχη τους, η σχολή λειτουργεί μόνο με δύο τμήματα και 70 μαθητές, η οικία Λιάπκιν, το παλιό τυροκομείο, το παλιό εστιατόριο, ο ξενώνας, το ιπποκομείο, η εστία, έχουν εγκαταλειφθεί . Η υπέροχη βιβλιοθήκη, με τα μοναδικά βιβλία και τις πολύτιμες φωτογραφίες, συντηρούνται- όπως και όλα όσα λειτουργούν ακόμη- χάριν στο φιλότιμο της Διευθύντριας, των Καθηγητών και των μαθητών, που τους συναντήσαμε να καθαρίζουν τους κήπους! Παρόλα αυτά, η Αβερώφειος Σχολή Λάρισας , εξακολουθεί να «σου κόβει την ανάσα» , όταν τη συναντάς. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ!

Απαιτείται τώρα συλλογική δράση για την επαναφορά της, την αξιοποίησή της και την άμεση επαναλειτουργία της . Η Αβερώφειος μπορεί να αποτελέσει ένα διεθνές σημείο σύνδεσης της παραδοσιακής παραγωγής και της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας, με λειτουργία σύγχρονων τμημάτων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, αλλά και με αναζήτηση νέων διεθνών προτύπων παραγωγής, μέσα από την έρευνα και τη ανταλλαγή εμπειριών της διεθνούς κοινότητας . Αυτός ο προορισμός μπορεί να γίνει η Αβερώφειος Σχολή Λάρισας. Έχει όλες τις προδιαγραφές και όλες τις δυνατότητες. Προσωπικά, δηλώνω ότι αποτελεί κεντρικό σημείο του οράματός μου για την πόλη, το νομό και τη χώρα . Φέρνω ξανά το θέμα στη Βουλή άμεσα, θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα και μέσω του θεσμικού μου ρόλου, θα προβώ στις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για την περαιτέρω ανάδειξη του, αλλά και σε συλλογικές πρωτοβουλίες, με απώτερο σκοπό τη διάσωση και την αξιοποίηση της ιστορικής γεωργικής σχολής ως μοχλού ανάπτυξης αφενός της αγροτικής κατάρτισης και γεωργικής εκπαίδευσης, αφετέρου της τοπικής κοινωνίας .

Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα ή το χρόνο να επισκεφθείτε το χώρο, το βίντεο που δημιουργήσαμε για όσα είδαμε, κάνει αντιληπτό το μέγεθος του πλούτου που χάνεται…