Λιακούλη για Οικία Αλεξάνδρου: «Δικαιώθηκε το όραμά μας»

Σε συνέχεια της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) για το χαρακτηρισμό της Οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέας, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

« Νιώθω μεγάλη χαρά και συγκίνηση, αλλά και δικαίωση, γιατί η πόλη αυτή είναι δυνατή, όπως δυνατοί είναι και οι άνθρωποί της. Η δημοσιοποίηση της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) για τον χαρακτηρισμό της ιστορικής Οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέας, συνιστά, αδιαμφισβήτητα, μια μεγάλη νίκη για όλους εκείνους που εξαρχής πιστέψαμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν μπορεί ούτε να υποχωρεί μπροστά σε συμφέροντα, ούτε να συμβιβάζεται με επιλογές που αλλοιώνουν την ιστορική ταυτότητα της πόλης μας.

Αναμφίβολα, η απόφαση αυτή δικαίωσε το όραμα, το πείσμα και την επιμονή μας – θεσμικών προσώπων, πολιτών, φορέων, συλλογικοτήτων και του συνόλου των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τον χαρακτηρισμό του εμβληματικού αυτού τοπόσημου ως διατηρητέου, διαφυλάσσοντας έτσι ένα σημαντικό δείγμα της παλαιότερης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της πόλης και έναν πολύτιμο φορέα της ιστορικής της μνήμης. Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι μέσω της συλλογικής διεκδίκησης, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

Κι ας είμαστε …« κόντρα σε όλα» και στα δήθεν πιο «ισχυρά»!

Η Οικία Αλεξάνδρου δεν αποτελεί ένα ακόμη παλιό κτίριο της πόλης μας -από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει, αλλά ένα εμβληματικό τοπόσημο που συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λάρισας, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση της πόλης με το ιστορικό της παρελθόν, τη διαδρομή της μέσα στο χρόνο, την επίδραση του χρόνου πάνω στο κτίριο, την τεχνοτροπία της κάθε εποχής και το τελικο αποτύπωμα που αυτή η διαδρομή έχει αφήσει.

Η θετική κρίση του ΚΕΣΑ και η επικείμενη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ,σηματοδοτούν ένα αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση της διάσωσης της Οικίας Αλεξάνδρου, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για το μεγάλο διακύβευμα, που δεν είναι άλλο από την πλήρη αποκατάσταση και αξιοποίησή του.

Πλέον, η Πολιτεία και το σύνολο των αρμόδιων φορέων, με την έμπρακτη στήριξη και την συμπαράσταση όλων μας, οφείλουν να προβούν στην εξεύρεση όλων των απαιτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την πλήρη αναπαλαίωσή του, με στόχο την ουσιαστική αξιοποίησή του προς όφελος της πολιτιστικής ζωής της Λάρισας, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις ιστορικών ακινήτων.

Προσωπικά, θα είμαι στην πρώτη γραμμή να βοηθήσω ώστε να βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις να αποκατασταθεί το κτίριο και να αποζημιωθεί οικονομικά ο ιδιώτης – ιδιοκτήτης του κτιρίου, γιατί αυτό είναι δίκαιο και ηθικό.

Θα είμαι επίσης στην πρώτη γραμμή, δίπλα στο Δήμο Λαρισαίων και στον κ. Δήμαρχο, ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση αξιοποίησης γι’ αυτό το τόσο όμορφο και σπουδαίο κτίριο.

Καταθέτω στο πλαίσιο αυτό μια πρόταση: Όλα τα πολύτιμα στοιχεία του εσωτερικού του κτιρίου φυλάσσονται στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας. Ίσως μία καλή ιδέα θα ήταν να μεταφερθούν – τουλάχιστον τα πιο σημαντικά ξανά στο κτίριο, και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποτελέσει χώρο πολιτισμού και υπό την εποπτεία και συνδρομή του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας, να διοργανώνονται περιοδικές εκθέσεις με την σύμπραξη Λαρισαίων καλλιτεχνών, καθώς και γεγονότα πολιτισμού και λαογραφίας.

Αυτό οφείλουμε στη Λάρισα και στους συμπολίτες μας και αυτό πρέπει να αποτελεί το μόνιμο χρέος και παρακαταθήκη μας, για τις γενιές που έρχονται.

Και να μην ξεχνάμε ποτέ : χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δεν δώσαμε ».