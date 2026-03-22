Λιακούλη για οικία Αλεξάνδρου: “Πού βρίσκονται οι σπάνιες πόρτες και τα περίτεχνα κιγκλιδώματα, που αφαιρέθηκαν;”

Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε η βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη, σχετικά με την «Οικία Αλεξάνδρου», το ιστορικό κτίριο της συμβολής των οδών Παπακυριαζή και Παύλου Μελά , στη Λάρισα, που βρίσκεται στη διαδικασία χαρακτηρισμού του ως «διατηρητέου».

Στην παρέμβασή της η βουλευτής , αφού υπενθυμίζει τις τελευταίες εξελίξεις με την έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων του Υπουργείου Ενέργειας, που χαρακτηρίζει «διατηρητέο» το κτίριο και με την αιτιολογική έκθεσή του τεκμηριώνει όλα τα στοιχεία που η υπουργική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία κήρυξής του, θέτει αυτή τη φορά καίρια ερωτήματα σχετικά με την διαρκή αποψίλωση του κτιρίου, η οποία επισημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα και μέχρι να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία κήρυξής του ως διατηρητέου .

Συγκεκριμένα στην δήλωσή της η κ. Λιακούλη επισημαίνει τα εξής:

« Η τελευταία θετική εξέλιξη για την ‘Οικία Αλεξάνδρου’ ήταν μία νίκη της πόλης και μία δικαίωση των ανθρώπων που πιστεύουν ότι πρέπει να μιλάμε δυνατά, καθαρά και ασυμβίβαστα, ειδικά για οτιδήποτε έχει σχέση με την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορίας της πόλης.

Παρόλα αυτά, το κτίριο έχει εν μέρει αποψιλωθεί και κάποια σημαντικά στοιχεία του έχουν απομακρυνθεί.

Διαπιστώσαμε έτσι ότι τα περίτεχνα κάγκελα και η πολύτιμη εξώπορτα του κτιρίου, αλλά και η κεντρική είσοδος του κτιρίου που καταγράφεται στην έκθεση του ΤΕΕ, ως μία σπάνια ξυλόγλυπτη πόρτα, έχουν απομακρυνθεί.

Δημόσια ρωτάω: ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ;

Επικοινώνησα με το Λαογραφικό Μουσείο, έχοντας την ελπίδα ότι είναι εκεί – καθώς εκεί βρίσκονται έπιπλα και διάφορα άλλα κινητά πράγματα του ιστορικού κτιρίου- , αλλά έλαβα την απάντηση ότι ΔΕΝ έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο .

Ποιος έχει τα πολύτιμα αυτά στοιχεία του διατηρητέου;

Δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτά;

Άμεσα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες να ανευρεθούν τα αντικείμενα αυτά και να παραδοθούν στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, μέχρι να επανέλθει το κτίριο στην προτεραία του κατάσταση.

Επίσης, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων , στον οποίο απεστάλη η έκθεση του ΥΠΕΝ στις 6/3/2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά ο χαρακτηρισμός του κτιρίου;

Αυτό προέχει τώρα και μάλιστα ως κατεπείγον- ΟΛΑ τα υπόλοιπα, θα τα πούμε μετά!»