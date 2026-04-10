Λιακούλη: “Γιορτινή Αγιά, χωρίς αποζημιώσεις, πνιγμένη στην ακρίβεια”

Την περιοχή της Αγιάς επισκέφθηκε, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί στο νομό Λάρισας.

Κατά την επίσκεψή της στην Αγιά, η Ευαγγελία Λιακούλη, είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής και να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και να ανταλλάξει ευχές ενόψει των Αγίων Ημερών του Πάσχα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα ζητήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα, δεδομένου ότι η περιοχή της Αγιάς, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα του νομού.

Παράλληλα, η Λαρισαία βουλευτής επισκέφθηκε το κέντρο της Αγιάς, τη λαϊκή αγορά, καθώς και τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις. Μέσα από τις συνομιλίες της με τους πολίτες κατέγραψε τον έντονο προβληματισμό τους για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τη συνεχή συρρίκνωση του εισοδήματός τους. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη στήριξης της τοπικής αγοράς και του εισοδήματος, λόγω της καλπάζουσας ακρίβειας και των ανεπαρκών μέτρων στήριξης από πλευράς της Κυβέρνησης , για την αντιμετώπισή της.

Μετά την περιοδεία της, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Από την περιοδεία μου στο νομό μας, διαπίστωσα ότι, ο λαός μας, βιώνει μια διαρκή «Μεγάλη Εβδομάδα» χωρίς τέλος. Οι κάτοικοι, είτε πρόκειται για τον κάμπο των Φαρσάλων είτε για την ορεινή περιοχή της Ελασσόνας είτε για τις παραγωγικές αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως είναι η Αγιά, αντιμετωπίζουν μία παρατεταμένη καθημερινή κρίση. Η καθημερινότητα των πολιτών κυριαρχείται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια, ενώ εντείνεται ο προβληματισμός για το ποιοι τελικά ευνοούνται από τις κυβερνητικές επιλογές στην οικονομία.

Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος ακριβότερο από το περσινό. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός για τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 3% στη χώρα μας, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Επιπλέον, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει η χαμηλότερη μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αγιά, παρότι η δημοτική αρχή καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, παλεύοντας με έναν δυσκίνητο κρατικό μηχανισμό, οι παραγωγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Daniel και τους παγετούς, καθώς και από τη δυσθεώρητη αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ειδικά οι παραγωγοί κερασιών, που έχασαν τα πάντα από τον παγετό και ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις τους, δεν θα κάνουν Πάσχα. Οι παραγωγοί της Αγιάς ζητούν ουσιαστική στήριξη, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Οι επιχειρηματίες διεκδικούν ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, ενώ οι συνταξιούχοι απαιτούν αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους. Την ίδια στιγμή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με τις σοβαρές καθυστερήσεις και τις αδικίες που το συνοδεύουν, επιβαρύνει περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος παραμένει βασικός άξονας της οικονομικής ζωής της περιοχής.

Αναμφίβολα, η Αγιά διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, μέλλον και προοπτική. Ωστόσο, αυτά δεν φαίνεται να αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση της ΝΔ, καθώς η πολιτική που ακολουθεί, με τις ανισότητες που διευρύνει, οδηγεί τους πολίτες σε ένα διαρκές αδιέξοδο και υπονομεύει τις προοπτικές της περιοχής. Γι’ αυτό και απαιτείται σύντομα πολιτική αλλαγή. Μήνυμα δυνατό, που έδωσε σήμερα η Αγιά! ».