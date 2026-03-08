Λιακούλη: «Γυναίκες Αντοχής: παλεύουν, επιμένουν, καταφέρνουν, προχωρούν…»

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη,προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Στο 2026, μία εποχή πολέμων και ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς, η ισότητα των φύλων, που δεν είναι αυτονόητη, εξακολουθεί να παραμένει ακόμα, ένα διαρκές ζητούμενο.

Η επικράτηση των έμφυλων διακρίσεων που απηχούν απαρχαιωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα, αναπαράγοντας την κοινωνική ανισότητα και τις προκαταλήψεις, διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την αύξηση των περιστατικών έμφυλης βίας , με γεωμετρική πρόοδο.

Η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστεί πλέον ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο με την «κορωνίδα» της, τη διάπραξη γυναικοκτονιών, να βρίσκεται σε δραματική αύξηση , ενώ εκκρεμεί σε πολλές χώρες ακόμα – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- η κατοχύρωση της ως αυτοτελούς ποινικού αδικήματος, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και στη γενικότερη ειδική πρόληψη και αποτελεσματική καταστολή του φαινομένου.

Περαιτέρω, η κοινωνία οφείλει να απαντήσει ακόμα σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των γυναικών μεταξύ των οποίων είναι: η διαφορετική αντιμετώπιση στην εργασία, η μεγάλη ψαλίδα στις αμοιβές και η μαύρη εργασία, αλλά και την γυναικεία καθημερινότητα λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης της με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των γυναικών σε χώρους μαζικής παραγωγής, αναβίωσαν με τον πιο δραματικό τρόπο στην περιοχή μας, με αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια και τον κόσμο, με την τραγωδία στο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» .

Την ίδια ώρα, ο άμαχος πληθυσμός των γυναικών με τα μωρα τους αγκαλιά, στις εμπόλεμες ζώνες του κόσμου και της Μεσογείου που ξαναφλέγεται, δεν μπορεί παρά να αποτελέσει το νέο πεδίο αγώνα για την ειρήνη , την ασφάλεια και την αξιοπρεπή ζωή…

Κάθε φορά όμως που η κοινωνία προσπαθεί να περιορίσει τη γυναίκα, η γυναίκα απαντά με αντοχή. Μια αντοχή που εκφράζεται μέσα από τον αγώνα, τη διεκδίκηση, τη δύναμη, τη δημιουργία και το φως.

Η κοινωνική πρόοδος και ευημερία θα έχει πραγματικά επέλθει με την κατάρριψη όλων των υφιστάμενων έμφυλων στερεοτύπων και όταν η γυναίκα θα μπορεί πλέον να απολαμβάνει με ελευθερία και ισότητα ό,τι έχει ονειρευτεί.

Εντός ενός πλαισίου δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι ένας: Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η διαμόρφωση μίας μελλοντικής πραγματικότητας με σεβασμό και ίσες ευκαιρίες για κάθε γυναίκα.

Αλλά αυτό δε γίνεται ποτέ με ευχές.

Γίνεται με πολιτικές. Στοχευμένες και ουσιαστικές.

Όσο οι πολιτικές μένουν ίδιες, τίποτα δεν θα αλλάζει πραγματικά….»