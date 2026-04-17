Λιακούλη: “Διαφθορά και σήψη, υπονομεύει τους θεσμούς και τη χώρα”

«Ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη σιωπή μη δίνοντας καμιά απάντηση ούτε για τα σκάνδαλα της Κυβέρνησης ούτε για το ανύπαρκτο πτυχίο του κ. Λαζαρίδη», τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «ΕΡΤ Επικαιρότητα» του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤnews με τους δημοσιογράφους Α. Μόρντουντακ και Α. Καλαϊτζή, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρι-σας, Ευαγγελία Λιακούλη σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε τη συζήτηση στη Βουλή για τους θεσμούς, προκειμένου να αναδειχθούν οι αλήθειες της Ελλάδας του σήμερα που υποχωρεί σε βασικά ζητήματα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, της ίδιας της δημοκρατίας και η συζήτηση επιβεβαίωσε τις μεγάλες ευθύνες της Κυβέρνησης με τον ορυμαγδό σκανδάλων που τη βαραίνουν. Α-ναφορικά δε με την ομολογία ενοχής του κ. Λαζαρίδη για το διορισμό του στο Δημόσιο χωρίς να έχει τα νόμιμα προσόντα, η Βουλευτής τόνισε ότι “σε οποιοδήποτε ευνομούμενο κράτος, η χθεσινή “συγκλονιστική” δήλωση Λαζαρίδη ότι πράγματι διορίστηκε κατά παράβαση του νόμου και είναι διατεθειμένος να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε από το Δημόσιο, θα είχε προκαλέσει θύελλα στην ίδια την Κυβέρνηση – και όλα αυτά που ο Πρωθυπουργός ήδη γνώριζε πριν έρθει στη Βουλή, δε βρήκε ούτε λέξη να τα σχολιάσει”.

Αναλύοντας τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την υποκριτική στάση της Κυβέρνησης, η Ε. Λιακούλη σημείωσε ότι “ο κ. Μητσοτάκης έκανε λες και δεν ήξερε τον κ. Ντίλιαν και δεν απάντησε το παραμικρό για τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν ότι αγοραστής του predator είναι η Κυβέρνηση, όπως δεν απάντησε για τη συνεργασία ΕΥΠ και Intellexa, ώστε ο ελληνικός λαός να μάθει αν τελικά η Κυβέρνηση συνεργα-ζόταν με την Intellexa για το predator ή αν τελικά έχουμε ευρύτατη κατασκοπία στη χώρα. Και όλα αυτά τη στιγμή που η ίδια η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που δεν επέτρεψε να έρθουν στην Εξεταστική της Βουλής και να καταθέσουν οι τέσσερις καταδικασθέντες για το predator, αλλά επέλεξε τη συγκάλυψη χαρακτηρίζοντας ακόμα και τα πρακτικά της Επιτροπής απόρρητα. Είναι ένα σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων που αποκαλύπτεται χάρη στην επιμονή και τη θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου Ν. Ανδρουλάκη που πήγε το θέμα στη Δικαιοσύνη”.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας ότι “ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει ότι το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια του κράτους, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να φέρνει πιο γρήγορα τις υποθέσεις αλλά δεν είπε λέξη για την “ταμπακιέρα” του σκανδάλου – ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Γεωργιάδης φτάνει στο σημείο να κατηγορεί την Ευρωπαία Εισαγγελέα κα Παπανδρέου ότι θέλει με τις δικογραφίες να πιέσει για ανανέωση της θητείας της, τη στιγμή που η θητεία της έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβριο του 2025!”.

“Είναι υπεκφυγή και αστείο επιχείρημα να μιλά ο Πρωθυπουργός για μέτρα κατά της διαφθοράς, όταν αυτή χαρακτηρίζει την ίδια την Κυβέρνηση, με όσα έγιναν ήδη στις υποκλοπές, στο “κοινοβουλευτικό πραξικόπημα” στην ψηφοφορία του ΟΠΕΚΕ-ΠΕ προκειμένου να απαλλαγούν Βορίδης και Αυγενάκης και τώρα έρχεται ο ΟΠΕΚΕ-ΠΕ 2 και 3 και έπεται συνέχεια”, τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.