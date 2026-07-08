Λιακούλη: «Εθνική γραμμή απέναντι στις δηλώσεις Τραμπ, αλλά χωρίς υπεκφυγές»

Την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μίας ενιαίας εθνικής στάσης απέναντι στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα στις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ως προσκεκλημένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμούERTNEWS, με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Η Ευαγγελία Λιακούλη σκιαγραφώντας τις θέσεις της, υπογράμμισε ότι τα ζητήματα που άπτονται εξωτερικής πολιτικής δεν προσφέρονται για μικροκομματική αντιπαράθεση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «όλος ο πολιτικός κόσμος πρέπει να έχει μία ενιαία στάση, γιατί δεν πρόκειται ούτε για υπόθεση μιας Κυβέρνησης ούτε ενός κόμματος, αλλά για ζήτημα εθνικής τάξης».

Αναφερόμενη στις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Τουρκίας, έκανε λόγο για μια εξέλιξη που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, σημειώνοντας ότι «αυτή η τεράστια υπόκλιση στον “Σουλτάνο” δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη. Είναι σαν να έχουμε …μία οδοντογλυφίδα στο μάτι και να λέμε ότι δεν τη βλέπουμε».

Την ίδια στιγμή, η Λαρισαία Βουλευτής, αναγνώρισε ότι αντίστοιχες δηλώσεις είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως η διαρκής επανάληψή τους δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «η εμπέδωση προκύπτει ακριβώς από την επανάληψη. Το λέω, το ξαναλέω και τελικά διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα».

Συγχρόνως, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το πρόσφατο σκηνικό ανέδειξε τη σαφή επαναπροσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου με την Τουρκία, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στις διεθνείς κρίσεις.

Κληθείσα να σχολιάσει τη στάση της Κυβέρνησης, η Ευαγγελία Λιακούλη εστίασε στην απουσία τηςαπαιτούμενης αντίδρασης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι υπήρξαν «άλαλα χείλη», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η εξωτερική πολιτική απαιτεί σοβαρούς θεσμικούς χειρισμούς και υπεύθυνη διαχείριση.

Συγχρόνως, στηλίτευσε την κυβερνητική επιχειρηματολογία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια υποβάθμισης των δηλώσεων Τραμπ ενώ χαρακτήρισε «προβληματικές» τις αναφορές που έγιναν για τα F-35.Παράλληλα, όπως σημείωσε, διαπιστώνει πως όλοιεμφανίζονται να εναποθέτουν τις ελπίδες τους είτε στο ενδεχόμενο ο Αμερικανός Πρόεδρος να μην υλοποιήσει όσα δήλωσε είτε στο «φρένο» που μπορεί να θέσει το αμερικανικό Κογκρέσο.

Επιπλέον, ερωτηθείσα για τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, περί φερόμενου χρηματισμού του για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων το 2019, τόνισε πως είναι εξαιρετικά σοβαρές.

Περαιτέρω, η Ευαγγελία Λιακούλη υπογράμμισε ότι οι φερόμενοι βαρύτατοι ισχυρισμοί εν ενεργεία υπουργού κατά πρώην Πρωθυπουργού, υπερβαίνουν την πολιτική αντιπαράθεση και αποκτούν νομική διάσταση, εκφράζοντας την προσδοκία για τις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα , αναρωτώμενη για ποιο λόγο , αυτό ήδη δεν έχει γίνει;

Κλείνοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τονίζοντας ότι η διαχείριση της υπόθεσης του Ταλ Ντίλιαν αποτελεί κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας για την Κυβέρνηση της ΝΔ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τυχόν νέα απόπειρα συγκάλυψης θα πλήξει την αξιοπιστία των θεσμών.