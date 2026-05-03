Λιακούλη: “Ενδημικό φαινόμενο πλέον η διαφθορά!”

Για τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της χώρας, τα οποία παραμένουν έως σήμερα άλυτα και οδηγούν στην κατάρρευση του κλάδου, καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τα σκάνδαλα υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, τοποθετήθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ως καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη.

Η Ευ.Λιακούλη αναφέρθηκε αρχικά στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος στη Θεσσαλία και ευρύτερα στη χώρα, ιδίως μετά την εισχώρηση ζωονόσων και τις εκτεταμένες θανατώσεις ζώων που εφαρμόστηκαν ως μέτρο διαχείρισης της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, ιδίως ως προς το ζήτημα της ανασύστασης των κοπαδιών, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα.

Όπως επισήμανε, σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία παραμένουν αναξιοποίητα, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ένα σαφές και ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα των αποζημιώσεων, τονίζοντας ότι δεν αξιοποιήθηκαν κρίσιμα εργαλεία, όπως το de minimis, γεγονός που επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Η Λαρισαία Βουλευτής, αναφερόμενη στη λειτουργία των θεσμών, αποδοκίμασε έντονα την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για φαινόμενα θεσμικής εκτροπής. Ειδικότερα, μνημόνευσε την περίπτωση της προανακριτικής επιτροπής για τους κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι έλαβε χώρα μια πρωτοφανής κοινοβουλευτική μεθόδευση, κατά την οποία Βουλευτές της πλειοψηφίας φέρονται να ψήφισαν οργανωμένα μέσω επιστολικής ψήφου, προκειμένου να επιτευχθεί η κομματική πειθαρχία και να μην “περάσει” η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ζητήματα διαφάνειας και δυσλειτουργιών στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών.

Κληθείσα να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «μέσα στο κλίμα πολιτικού μιθριδατισμού και θεσμικού στρουθοκαμηλισμού που επικρατεί, με ευθύνη της κυβέρνησης», ο πολιτικός χώρος καθίσταται ολοένα και πιο δυστοπικός, ενώ, όπως σημείωσε, η διαφθορά τείνει να καταστεί «ενδημικό φαινόμενο» στη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δε συμμερίζεται τη λογική των προσωποκεντρικών λύσεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από «μεσσίες», αλλά από συντονισμένες πολιτικές δράσεις και υπεύθυνη διακυβέρνηση.

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μεγάλη, ιστορική δημοκρατική παράταξη διακυβέρνησης και μεταρρύθμισης της χώρας, η οποία διαθέτει συγκροτημένο προγραμματικό λόγο και ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τα εχέγγυα να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες με υπευθυνότητα και συνέπεια.