Λιακούλη: «Εργασιακή ομηρία των εργαζομένων στις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ»

Συνάντηση πραγματοποίησε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, με τα μέλη του Προεδρείου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΠΣΕ-ΕΟΔΥ), και συγκεκριμένα με την Πρόεδρο Παναγιώτα Κοκολέση και τον Αντιπρόεδρο Δημήτριο Σταυρίδη,στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη του Προεδρείου ανέλυσαν τα καίριας σημασίας προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, τονίζοντας ότι οι ΚΟΜΥ συστάθηκαν το 2020, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Όπως επισημάνθηκε, το προσωπικό που προσλήφθηκε αρχικά για τις ανάγκες της πανδημίας παρέχει σήμερα κρίσιμες υπηρεσίες πρόληψης, διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων και εμβολιασμού του πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές.

Ωστόσο, παρά τη διευρυμένη πλέον αρμοδιότητα του φορέα στον τομέα της πρόληψης νοσημάτων, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου περίπου 930 εργαζομένων εξακολουθούν να ανανεώνονται ανά τρίμηνο. Όπως σημειώθηκε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται εν αναμονή τόσο της έκδοσης της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει με σαφήνεια τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΟΜΥ, όσο και της προκήρυξης για τη στελέχωση των κλιμακίων με μόνιμο προσωπικό.

Παράλληλα, τέθηκαν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων, με αναφορές σε προηγούμενα προγράμματα του Δημοσίου. Ειδικότερα, εκφράστηκε η ανησυχία μήπως επαναληφθεί το μοντέλο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με εργαζόμενους που παρέμειναν επί σειρά ετών σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας.

Αντίστοιχα, έγινε αναφορά και στο πρόγραμμα υγειονομικής φροντίδας προσφύγων «Philos», στο οποίο εξειδικευμένο προσωπικό εργάστηκε επί χρόνια υπό καθεστώς διαρκούς εργασιακής ανασφάλειας, μέσω συνεχών βραχυχρόνιων παρατάσεων συμβάσεων, έως τον οριστικό τερματισμό του προγράμματος και την απόλυση εκατοντάδων υγειονομικών, πριν την ανάληψη του έργου από ιδιωτικό όμιλο υγείας.

Από την πλευρά της, η Ευαγγελία Λιακούλη, τόνισε τα εξής:

«Οι εργαζόμενοι στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, από την περίοδο της πανδημίας έως και σήμερα, επιτελούν έναν αδιαμφισβήτητα κρίσιμο ρόλο για τη δημόσια υγεία, παρέχοντας τώρα και ουσιαστικές υπηρεσίες πρόληψης, διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων και εμβολιασμού του πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες και ευάλωτες περιοχές, καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενισχύοντας έμπρακτα την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας υγείας να παραμένουν σε καθεστώς εργασιακής “ομηρίας”, βιώνοντας διαρκή ανασφάλεια μέσω συνεχών βραχυχρόνιων παρατάσεων συμβάσεων, χωρίς σαφή προοπτική για το μέλλον. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει άμεσα ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΚΟΜΥ και, παράλληλα, να προχωρήσει στη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό».

Τέλος, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος, προαναγγέλλοντας παράλληλα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο.