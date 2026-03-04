Λιακούλη: «Η απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, είναι νίκη της Δημοκρατίας μας»

Σε δήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη, Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτή Λάρισας για την απόφαση του Εφετείου στη δίκη της Χρυσής Αυγής επισημαίνονται τα εξής:

«Η τελεσίδικη καταδίκη των κατηγορούμενων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής αποτελεί μια μεγάλη ηθική δικαίωση της δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών.

Το Πενταμελές Εφετείο επικύρωσε ομόφωνα την πρωτόδικη απόφαση και επιβεβαίωσε ότι ο φασισμός δεν έχει θέση στην πατρίδα που γέννησε τη Δημοκρατία.

Έκλεισε τον κύκλο της Χρυσής Αυγής, της οργάνωσης που έσπειρε μίσος και διχασμό στην κοινωνία. Μίσος, που όσο κι αν προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από ένα δήθεν κομματικό προσωπείο, αποκαλύφθηκε και καταρρακώθηκε από τη δύναμη της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Η Χρυσή Αυγή δεν υπήρξε ποτέ ένα “αντισυστημικό κόμμα”. Υπήρξε μια εγκληματική οργάνωση που επένδυσε στον φόβο, στον ρατσισμό, στη βία και στη συστηματική υπονόμευση των θεσμών και επιχείρησε να δηλητηριάσει τον δημόσιο λόγο, να διχάσει τους πολίτες στην κοινωνία, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ, πιστό στις δημοκρατικές αρχές και αξίες του, στάθηκε σταθερά και εξαρχής απέναντι στη δράση της Χρυσής Αυγής, δεν σιώπησε και δεν ανέχτηκε τις ακραίες φωνές, που στρέφονταν κατά της πατρίδας και των κατακτήσεων της ελληνικής κοινωνίας.

Υπερασπίστηκε την Πολιτεία και τους δημοκρατικούς θεσμούς, απέναντι σε φασιστικές πρακτικές και εγκληματικές πράξεις που πλήττουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αλλά και στη συνέχεια, στάθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη μεθοδευμένη προσπάθεια εξαπάτησης της κοινωνίας με νέα, νεοναζιστικά μορφώματα και σχήματα που είχαν άμεση σύνδεση με τη Χρυσή Αυγή.

Η σημερινή δικαστική απόφαση αποτελεί νίκη των θυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου, αλλά και μια μεγάλη υπενθύμιση ότι η δημοκρατία απαιτεί εγρήγορση, θεσμική θωράκιση και καθημερινό αγώνα απέναντι σε κάθε φωνή μισαλλοδοξίας και αυταρχισμού.

Στον αγώνα αυτό, το ΠΑΣΟΚ, όπως επιτάσσουν οι δημοκρατικές του ρίζες και η ιστορική του διαδρομή, θα βρίσκεται πάντα σε ρόλο πρωταγωνιστή»