Λιακούλη: “Η βιώσιμη πόλη, είναι ένας στόχος. Η αξιοβίωτη πόλη, είναι το όραμα”

Στην ημερίδα του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Βιώσιμη πόλη και κυκλοφοριακό: από το πρόβλημα στη λύση» συμμετείχε η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας & Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, πραγματοποιώντας παρέμβαση και καταθέτοντας προτάσεις, για το μείζον ζήτημα του κυκλοφοριακού που πλήττει τα σύγχρονα αστικά κέντρα, μεταξύ των οποίων και την πόλη της Λάρισας .

Κατά την έναρξη της τοποθέτησής της, η κα Λιακούλη αναφέρθηκε στον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας καταρχήν την ανάγκη να γίνει μια νέα συλλογική προσπάθεια του νομού για την ανακήρυξη του Ολύμπου ως Παγκόσμιου Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO, καθώς ο φάκελος βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια ανεξήγητα σε αναμονή, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφύλαξης της ταυτότητας της πόλης, με τη διατήρηση όλων των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της . Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση για την «Οικία Αλεξάνδρου», τις πρωτοβουλίες των φορέων αλλά και τη σύσταση επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με στόχο την εκτίμηση συνολικά των διατηρητέων της πόλης, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, τονίζοντας πάντως παράλληλα ότι «η πολιτική απαιτεί και αιχμές και τολμηρές αποφάσεις, ακόμη και δυσάρεστες πολλές φορές, αλλά που προασπίζονται τα συμφέροντα της πόλης – και μόνο »

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία της «βιώσιμης πόλης», επισημαίνοντας ότι ο σύγχρονος αστικός σχεδιασμός οφείλει να συνδυάζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Όπως τόνισε, μια βιώσιμη πόλη δεν περιορίζεται σε υποδομές και έργα, αλλά διαμορφώνει ένα περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζει ποιότητα ζωής.

Η κα Λιακούλη χαρακτήρισε το κυκλοφοριακό ως «μάστιγα της εποχής», αναδεικνύοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του προβλήματος. Επεσήμανε ότι βασικές αιτίες αποτελούν οι διαχρονικές αδυναμίες στον πολεοδομικό σχεδιασμό, η ανεπάρκεια οδικών υποδομών και η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης, ενώ υπογράμμισε ότι τα έως σήμερα μέτρα δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ουσιαστική λύση.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό, τόνισε ότι πολλές από αυτές μπορούν να τύχουν εφαρμογής στη Λάρισα και κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων που αφορούν στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την εφαρμογή πολυζωνικού ωραρίου στο Δημόσιο, την ενίσχυση της τηλεργασίας σε περιοχές υψηλού φόρτου, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων συγκοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην προτεραιότητα προς τον πεζό και τον ποδηλάτη, στη δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα, ενώ ειδική αναφορά έκανε στα ΑμεΑ και στην προσβασιμότητα, που αποτελεί ένα τεράστιο θέμα κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης, στο οποίο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πόλη.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η πόλη δεν είναι οι δρόμοι και τα φανάρια της, αλλά οι άνθρωποί της», υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού αποτελεί ζήτημα ποιότητας ζωής, ισότητας και αξιοπρέπειας, ενώ τόνισε ότι το η δημιουργία μιας «βιώσιμης πόλης» είναι ένας στόχος, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία μιας «αξιοβίωτης πόλης», που σέβεται τον πολίτη, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, είναι η πόλη -επιλογή και όχι ανάγκη. Αυτό είναι το όραμα για το αύριο, μια συνειδητή πολιτική επιλογή, με συγκεκριμένες αποφάσεις και ρηξικέλευθες πολιτικές»