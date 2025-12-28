Λιακούλη: “Η δυνατή Αγιά,  στην πρώτη γραμμή της παράδοσης και του πολιτισμού”

Την κωμόπολη της Αγιάς επισκέφθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της περιοχής και την αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου της «Τσιγαρίδας».

Κατά την παραμονή της στην περιοχή, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με κατοίκους, αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ανταλλάσσοντας ευχές ενόψει των εορτών και ακούγοντας από κοντά τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας.

Η Ευαγγελία Λιακούλη επισκέφθηκε εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης στο κέντρο της Αγιάς, όπου αναδείχθηκαν έντονα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια που διαβρώνει τα εισοδήματα, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και το βάρος των συσσωρευμένων οικονομικών υποχρεώσεων των παραγωγών. Στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων, η βουλευτής Λάρισας παρακολούθησε και τα χορευτικά τμήματα Αναβρας Αγιάς και Μεγαλοβρύσου, τα οποία με τη ζωντάνια και το ταλέντο τους ανέδειξαν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και συνέβαλαν ουσιαστικά στη διατήρηση της τοπικής παράδοσης.

Σε δήλωσή της, η Ευαγγελία Λιακούλη υπογράμμισε:

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους κατοίκους και στους τοπικούς φορείς της Αγιάς για τις όμορφες και ουσιαστικές εορταστικές πρωτοβουλίες, καθώς και στα μέλη των χορευτικών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοβρύσου, που με τη συμμετοχή τους κρατούν ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και ενισχύουν τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα του τόπου.

Σε μια εποχή έντονων παγκόσμιων αναταράξεων, δεν χωρούν μεγάλα λόγια. Ο κόσμος δοκιμάζεται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, με ακραία φαινόμενα που πλήττουν πρωτίστως τους ανθρώπους της γης και της παραγωγής – κάτι που εδώ στην Αγιά το γνωρίζουν βιωματικά. Παράλληλα, η διεθνής αστάθεια, οι συγκρούσεις και η απώλεια αθώων ζωών υπενθυμίζουν καθημερινά πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οφείλουμε να δείχνουμε μέτρο και να εστιάζουμε σε όσα μπορούμε να αλλάξουμε οι ίδιοι. Να γίνουμε πρωταγωνιστές της ζωής μας, ξεκινώντας από τη δική μας στάση απέναντι στα πράγματα. Η αλλαγή προς το καλύτερο ξεκινά από τον εαυτό μας και από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

Χρειάζεται να αφήσουμε πίσω τη μικρότητα και τη μιζέρια και να επενδύσουμε σε έναν τρόπο ζωής με ουσία, αξίες και σεβασμό στον άνθρωπο. Η χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία αξίζει έναν πιο στοχαστικό, ανθρώπινο και ουσιαστικό βηματισμό, με επίκεντρο την ειρήνη, την αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της Αγιάς. Με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν σκληρά από τις κλιματικές συνθήκες και δικαιούνται να παράγουν με αξιοπρέπεια. Με τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που αξίζουν ποιότητα ζωής και όχι απλή επιβίωση.

Η δικαίωση έρχεται μόνο μέσα από συλλογικούς αγώνες και κοινή προσπάθεια. Εύχομαι σε όλους καλή, δημιουργική και ευλογημένη χρονιά.

Η Αγιά, μια περιοχή με δυναμισμό και προοπτική, αποτελεί αναμφίβολα την ατμομηχανή του νομού μας.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους».