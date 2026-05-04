Λιακούλη: “Η Εισαγγελία προστατεύει την Οικία Αλεξάνδρου- Χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δεν δίνονται!”

Αναφορικά με την παρέμβαση της Εισαγγελίας Λάρισας και την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε για την Οικία Αλεξάνδρου, σε συνέχεια ενεργειών της, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα στο αρμόδιο όργανο του υπουργείου, ορίστηκε να συζητηθεί η ένσταση του εργολάβου εναντίον της τεκμηριωμένης έκθεσης του Υπουργείου που χαρακτηρίζει την Οικία Αλεξάνδρου, διατηρητέα.

Η πόλη μας, η έχουσα άμεσο και κυρίαρχο έννομο συμφέρον για την μη κατεδάφιση του κτιρίου, δεν θα εκπροσωπηθεί νομικά, μετά από απόφαση της δημοτικής αρχής.

Στον αντίποδα αυτού, η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, κα Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου, η οποία έρχεται σε συνέχεια της αναφοράς που κατέθεσα στην Εισαγγελία για το εν λόγω ζήτημα, αποτελεί το επιστέγασμα των άοκνων προσπαθειών πολιτών και φορέων, για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας- αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί και η Οικία Αλεξάνδρου.

Η πόλη χαιρετίζει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία αιτήθηκε τη διενέργεια λεπτομερούς αυτοψίας και φωτογράφισης της οικίας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η απουσία της κεντρικής ξυλόγλυπτης θύρας και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, καθώς και να αποτυπωθεί η κατάσταση του εσωτερικού διακόσμου και του κτιρίου γενικότερα , να εντοπιστούν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, να κατασχεθούν και να μεταφερθούν για φύλαξη στο Λαογραφικό Μουσείο ή στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Η παρέμβαση της Εισαγγελίας, είναι ένα μήνυμα ελπίδας ότι η πόλη έχει ακοίμητους φρουρούς.

Από την πρώτη στιγμή υπογραμμίσαμε ότι, αν και το κτίριο είναι διατηρητέο – και σε κάθε περίπτωση, από τον Μάρτιο του 2025 σε εκκρεμότητα ο χαρακτηρισμός του μετά από τις αιτήσεις που κατέθεσαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και το ΤΕΕ- εκτελέστηκαν μεγάλες παρεμβάσεις και απομακρύνθηκαν σημαντικά στοιχεία του.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που, αναντίρρητα, απαιτούν έλεγχο και απόδοση τυχόν ευθυνών, ειδικά όταν …κανείς αρμόδιος δεν εντόπισε αυτά, ενώ δια γυμνού οφθαλμού είναι ορατά τοις πάσι !

Η εισαγγελική παραγγελία επιβεβαιώνει, χωρίς αμφιβολία, την ανάγκη άμεσης θεσμικής προστασίας του κτιρίου μέχρι την οριστική ρύθμιση του καθεστώτος του.

Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, καθώς η θεσμική διαδικασία που έχει ήδη εκκινήσει οφείλει να ολοκληρωθεί άμεσα και με πλήρη διαφάνεια, προκειμένου να διασωθεί το εμβληματικό αυτό κτίριο.

Δυστυχώς, χρειάστηκε η παρέμβαση της Εισαγγελίας για να πράξει αυτά που δεν μπόρεσαν να πράξουν αυτοί που όφειλαν να υπερασπιστούν το συμφέρον της πόλης. Κι αυτό ήταν, επίσης, ορατό τοις πάσι…δια γυμνού οφθαλμού! »