Λιακούλη: “Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, δεν ζητείται  α λα καρτ” 

«Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, δεν μπορεί να την επικαλείται η Κυβέρνηση α λα καρτ όταν η ίδια έχει φανεί αναξιόπιστη απέναντι στους αγρότες και τα όσα τους είχε υποσχεθεί κι ενώ οι αγρότες υποδέχθηκαν το νέο χρόνο ακόμα απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τον δημοσιογράφο Δ. Οικονόμου η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι αγρότες, οι οποίες τους έχουν αναγκάσει να βγουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι.

Η Βουλευτής Λάρισας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να γίνει πραγματικός διάλογος με τους αγρότες, με ατζέντα, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα και είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά “Δεν είναι μόνο θέμα του κ. Τσιάρα με τον οποίο οι αγρότες συναντήθηκαν επανειλημμένως χωρίς αποτέλεσμα στα αιτήματά τους. Είναι θέμα της Κυβέρνησης συνολικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει λύσεις στους αγρότες ώστε να λήξουν τα μπλόκα και οι διαμαρτυρίες και οι δόμοι να ανοίξουν.

Οι αγρότες θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα. Μιλάνε για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, που καλούν την Κυβέρνηση να προσδιορίσει με ποιο τρόπο θα γίνει, εφόσον ο προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιος με πέρυσι. Μιλάνε για την τιμή της κιλοβατώρας, όπου θα πρέπει να υπάρξει προσεκτικός σχεδιασμός εν μέσω της ανεξέλεγκτης αγοράς ενέργειας, της ακρίβειας και των συμφερόντων των μεγαλοπαρόχων.Μιλάνε για τον ΕΛΓΑ και την ασφαλιστική κάλυψη στο 100% αλλά και για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ΕΛΓΑ με οικονομική λογοδοσία. Για την ανασύσταση του φυτικού, για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος , για τις νέες συνθήκες παραγωγής κλπ Σε όλα αυτά δεν έχουν πάρει απαντήσεις οι αγρότες, όπως δεν έχουν πάρει απαντήσεις και οι κτηνοτρόφοι για το μείζον ζήτημα της αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε λόγω της ευλογιάς, για το οποίο απαιτείται αποζημίωση 480 ευρώ ανά ζώο και όχι τα ελάχιστα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση που ουδόλως αρκούν”.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας βιώνει μια βαθιά κρίση, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας που δεν πήρε ουσιαστικές πρωτοβουλίες και μέτρα για τη στήριξή του “Το μείζον για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας, είναι το εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και γι’αυτό το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή έχει καταθέσει θεσμικά ως οφείλει τις προτάσεις του. Από την άλλη ο Πρωθυπουργός, μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και εν μέσω αγροτικών μπλόκων, “θυμήθηκε” τώρα να καλέσει σε δήθεν διάλογο. Και όλα αυτά ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που με τις πολιτικές της έχει αναγκάσει τους αγρότες να βγουν στους δρόμους.

Οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι τεράστιες και σε όσα βλέπουμε να εκτυλίσσονται στα αγροτικά μπλόκα και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που στέρησε πόρους από τους τίμιους αγρότες και οφείλει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να την εμπιστευτούν πάλι οι αγρότες”, τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.