Λιακούλη: “Η θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κεντρικός στόχος της Συνταγματικής Αναθεώρησης”

Θεσμική συνάντηση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον Πολιτικό Κύκλο Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής που μετέχουν στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βουλή, αναφορικά με την επικείμενη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η Ευαγγελία Λιακούλη Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, μέλος του Πολιτικού Κύκλου Δικαιοσύνης και Θεσμών και Βουλευτής Λάρισας, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, Δημήτρης Μάντζος και Γιώργος Νικητιάδης και ο Πανεπιστημιακός και μέλος του Κύκλου Δικαιοσύνης και Θεσμών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πανούσης και εκ μέρους της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ κ. κ. Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Δημήτριος Τσακανίκας, Παναγιώτης Παππίδας, Ιουλία Αναγνώστου και Παναγιώτης Τσεκούρας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις των δικαστικών λειτουργών ενόψει της επικείμενης διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με κοινό στόχο την περαιτέρω θωράκιση των θεσμών, της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέπτυξε τις προτάσεις της και πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος για τις αλλαγές που προτείνονται.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των Υπουργών με την ενίσχυση της συμμετοχής της Δικαιοσύνης στη διαδικασία, καθώς και στα άρθρα 89 και 90 στην κατεύθυνση της περιφρούρησης της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών με την απαγόρευση κατάληψης δημόσιων θέσεων για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αφυπηρέτησή τους και αποσύνδεσης της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την απλή θέληση του Υπουργικού Συμβουλίου με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας και σεβασμό στην εκφραζόμενη γνώση από τους δικαστές.

Σημειώθηκε επίσης, η κρισιμότητα της διατήρησης του διάχυτου, παρεμπίπτοντος κατασταλτικού συνταγματικού ελέγχου των νόμων.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανταπόκρισης των συνταγματικών διατάξεων αναφορικά στις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και η κρισιμότητα της θέσης συνταγματικών εγγυήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων της χώρας, αλλά και την προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού.

Μετά το τέλος της συνάντησης, η Ευαγγελία Λιακούλη σημείωσε τα εξής :

“Η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια κορυφαία ιστορική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα μας.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της πατρίδας μας είναι η μεγάλη ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και να θωρακίσουμε το Κράτος Δικαίου.

Η εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση με την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαίωσε την κοινή μας αγωνία για την θέσπιση αποτελεσματικών εγγυήσεων για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της απαγόρευσης κατάληψης δημόσιων θέσεων από δικαστικούς για συγκεκριμένο διάστημα μετά την αφυπηρέτησή τους, αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Επίσης, η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης πρέπει να αποσυνδεθεί από την εκάστοτε κυβερνητική θέληση, μέσα από κανόνες που θα διασφαλίζουν την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα, τις ίσες ευκαιρίες.

Αναφορικά δε με τη διαδικασία για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, που πλήγωσε το περί δικαίου αίσθημα των Ελλήνων, πρέπει να αλλάξει ριζικά, ενισχύοντας τον ρόλο της τακτικής Δικαιοσύνης και διασφαλίζοντας ότι οι ευθύνες κάθε πολίτη διερευνώνται και αποδίδονται ανεξάρτητα από υπουργικές θέσεις και ρόλους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κατασταλτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, ο οποίος σήμερα ασκείται αποτελεσματικά από τα Δικαστήριά μας, αποτελεί μια σπουδαία θεσμική κατάκτηση που πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί.

Το νέο Σύνταγμα οφείλει να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας – στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά και στην κλιματική κρίση, προστατεύοντας το περιβάλλον και το νερό ως αδιαπραγμάτευτα δημόσια αγαθά, όπως συνομολογήθηκε στη συνάντησή μας .

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στη διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία, προκειμένου να εγγυηθούμε ένα Σύνταγμα σύγχρονο, δημοκρατικό, που θα προστατεύει τον πολίτη και θα εμπνέει σταθερότητα και δικαιοσύνη για τις επόμενες γενιές”.