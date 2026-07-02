Λιακούλη: «Η καταδίκη της βίας είναι απερίφραστη, χωρίς αστερίσκους» (βίντεο)

Τη βίαιη εγκληματική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ανθρώπων, σχολίασε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ως καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNews, με τη δημοσιογράφο Γεωργία Σκιτζή.

Κατ’ αρχάς η Ευαγγελία Λιακούλη εξέφρασε, τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ δύσκολη και βαθιά θλιβερή ημέρα». Όπως υπογράμμισε: «Μιλάμε για την είδηση της ημέρας. Έχουμε μία νεκρή, τραυματίες και μία οργανωμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για ανθρώπους με έντονη πολιτική δράση στις τοπικές τους κοινωνίες και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ακόμη περισσότερο για το τι πραγματικά συμβαίνει».

Η Λαρισαία Βουλευτής ήταν κατηγορηματική ως προς την ανάγκη καθολικής καταδίκης τέτοιων ενεργειών: «Η καταδίκη είναι απερίφραστη. Δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος. Δεν πρόκειται για μορφή διαμαρτυρίας. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αν ακόμη και απέναντι σε επιθέσεις κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας υπήρχε δισταγμός, τότε δεν θα υπηρετούσαμε τη Δημοκρατία».

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι εν λόγω περιστατικό πρέπει να αποτελέσει αφορμή συνολικού προβληματισμού για τον δημόσιο λόγο και τα μηνύματα που εκπέμπονται από το πολιτικό σύστημα. «Ο πολιτικός λόγος δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Ακόμη κι όταν περνά στα «ψιλά», επηρεάζει την κοινωνία. Όταν η βία γίνεται ανεκτή ή περιβάλλεται, έστω και έμμεσα, με ανοχή ή επιείκεια, δημιουργούνται επικίνδυνα μηνύματα. Οφείλουμε να διαχωρίζουμε απολύτως τη δημοκρατική και οργανωμένη διαμαρτυρία, που αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα, από τη βία, η οποία δεν έχει καμία θέση στη Δημοκρατία», υπογράμμισε εμφατικά η Ευαγγελία Λιακούλη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά περιόδους έχει παρατηρηθεί επιφυλακτικότητα από μέρος του πολιτικού κόσμου στην ξεκάθαρη καταδίκη βίαιων επεισοδίων, ακόμη και όταν στρέφονται κατά πολιτών ή περιουσιών. Όπως επεσήμανε: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε καθαρά ότι κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα. Οφείλουμε πρώτοι εμείς, οι πολιτικοί, να εκπέμπουμε το σωστό μήνυμα: Καμία ανοχή στη βία».

Κλείνοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τόνισε τη διαχρονική στάση της παράταξης απέναντι στον πολιτικό εξτρεμισμό και στα άκρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά στην κοινοβουλευτική μάχη κατά της Χρυσής Αυγής, όπως συνεχίστηκε από το Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι βρίσκεται απέναντι σε κάθε μορφή εξτρεμισμού. Δώσαμε τη μάχη απέναντι στη Χρυσή Αυγή, υπερασπιζόμενοι τον κοινοβουλευτισμό και τη συντεταγμένη δημοκρατία. Όσοι υπηρετούμε το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και τη δημοκρατική νομιμότητα, δικαιωνόμαστε από την ίδια την πορεία της ιστορίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν εκπτώσεις», τόνισε, ολοκληρώνοντας της τοποθέτηση της.