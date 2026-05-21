Λιακούλη: «Η Κυβέρνηση αιφνίδια καταργεί το Αεροδικείο Λάρισας – Υποβαθμίζει συστηματικά τη Θεσσαλία»

Άμεση παρέμβαση, με ταυτόχρονη κατάθεση ερώτησης στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την αιφνίδια κατάργηση του Αεροδικείου Λάρισας, πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, η οποία τόνισε τα εξής :

«Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τον δρόμο του αιφνιδιασμού, της αδιαφάνειας και της πλήρους απαξίωσης της τοπικής κοινωνίας της Λάρισας και της Θεσσαλίας συνολικά.

Η ξαφνική απόφαση για την κατάργηση του Αεροδικείου Λάρισας αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για την περιοχή μας, το οποίο προστίθεται σε μια μακρά σειρά κυβερνητικών επιλογών που συστηματικά υποβαθμίζουν τον θεσμικό, διοικητικό και αναπτυξιακό ρόλο της Θεσσαλίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν κρυπτώ, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, χωρίς τεκμηρίωση και –το κυριότερο– χωρίς ίχνος σοβαρής διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, τον νομικό κόσμο και την

τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι και σήμερα, κανένας αρμόδιος υπουργός δεν έχει μπει στον κόπο να εξηγήσει τους πραγματικούς λόγους αυτής της αιφνίδιας κατάργησης.

Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί; Ποιο είναι το υποτιθέμενο όφελος που αντισταθμίζει την ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, των στρατευμένων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται στην Αθήνα;

Η δικαιοσύνη και οι θεσμοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως “λογιστικά νούμερα” σε κυβερνητικά συρτάρια.

Η Λάρισα, η οποία αποτελεί την καρδιά των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, φιλοξενώντας κρίσιμες στρατιωτικές δομές, απογυμνώνεται αναίτια από μια ιστορική και λειτουργική δικαστική υποδομή.

Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την πλήρη έλλειψη αναπτυξιακού οράματος της κυβέρνησης για την περιφέρειά μας. Αντί να ενισχύεται η Λάρισα ως ισχυρό περιφερειακό κέντρο, υποβαθμίζεται διαρκώς, με τη συρρίκνωση υπηρεσιών και τη μεταφορά κρίσιμων δομών. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με “λουκέτα” και συγκεντρωτισμό, αλλά με ισχυρούς θεσμούς και αποκέντρωση.

Καλούμε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τη σιωπή. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές απαντήσεις για τους λόγους αυτής της απόφασης και να προχωρήσουν σε πραγματικό διάλογο» .