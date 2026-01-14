Λιακούλη: “Η Κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της Ε.Ε. για την ευλογιά” – Ζητά παρέμβαση της Εισαγγελίας

Σοβαρά ερωτήματα δημοκρατικής διαφάνειας και πολιτικής ευθύνης γεννά η αποκάλυψη ολόκληρου του περιεχομένου επίσημης επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζει «αναγκαίο και υποχρεωτικό τον εμβολιασμό » για την ευλογιά και η οποία ουδέποτε γνωστοποιήθηκε επίσημα, ούτε στη Βουλή, ούτε στους κτηνοτρόφους, ούτε στις αρμόδιες Περιφέρειες, καταγγέλλει η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη , η οποία καταθέτει κατεπείγουσα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και εγχειρίζει την επιστολή στην Εισαγγελία .

Συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου 2025, ο Επίτροπος Υγείας και Ευζωίας των Ζώων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθιστά απολύτως σαφές ότι, λόγω της ανεξέλεγκτης επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα, ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων αποτελεί αναγκαίο και υποχρεωτικό συμπληρωματικό μέτρο βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Στην επιστολή αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε εξαιρετικά βαριές διαπιστώσεις, καθώς : αναγνωρίζει ότι τα έως τότε μέτρα της ελληνικής διοίκησης έχουν αποτύχει, επισημαίνει ότι η νόσος εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα επί περισσότερο από έναν χρόνο, καταγράφει τη θανάτωση άνω των 285.000 ζώων (τότε!) σε περισσότερες από 1.100 εστίες και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί αρνητική εξαίρεση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού: επέκταση των απαγορεύσεων μετακινήσεων ζώων, διεύρυνση των περιορισμών σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, καθώς και ενδεχόμενη παρέμβαση της ΕΕ λόγω κακής διαχείρισης της κρίσης.

Παρά τη βαρύτητα των προειδοποιήσεων, η κυβέρνηση, απέκρυψε την επιστολή, συνέστησε Επιστημονική Επιτροπή με καθυστέρηση 1,5 έτους και συνέχισε να εμφανίζεται δημοσίως αρνητική στον εμβολιασμό, καλλιεργώντας σύγχυση, ανασφάλεια και τεράστιες οικονομικές απώλειες στον πρωτογενή τομέα.

Οι κτηνοτρόφοι είδαν τα κοπάδια τους να αφανίζονται, την παραγωγή να καταρρέει και τη χώρα να οδηγείται σε ευρωπαϊκή απομόνωση, εξαιτίας επικίνδυνων πολιτικών επιλογών και διαχειριστικής ανεπάρκειας.

Με κατεπείγοντα χαρακτήρα, στην Επίκαιρη Ερώτησή της στη Βουλή, η Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση και δηλώνει τα εξής :

«Καταρχήν ζητώ σήμερα σαφή απάντηση αν η επιστολή που διέρρευσε , όχι μόνο ως πληροφορία, αλλά σε όλο το περιεχόμενό της, με συγκλονιστικά στοιχεία, επιβεβαιώνεται από το αρμόδιο υπουργείο. Αν ναι, είναι μια επιστολή-κόλαφος! Ποιος και γιατί απέκρυψε την επιστολή, ποια μέτρα ελήφθησαν –αν ελήφθησαν– μετά την παραλαβή της για την αναχαίτιση της ευλογιάς, ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τη διαιώνιση της κρίσης και πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αποτρέψει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που ΡΗΤΑ έχουν προαναγγελθεί; Το πιο φοβερό όλων είναι ότι η επιστολή αναφέρει πως συνεχίζοντας να εξαπλώνεται η ευλογιά, θα υπάρξει ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ! Δηλαδή το επιχείρημα του ΥΠΑΑΤ ότι δεν γίνεται στοχευμένος εμβολιασμός επειδή θα υποστεί τεράστια βλάβη η φέτα, καταρρίπτεται με πάταγο !! Τι απαντά η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο; Καταθέτω με κετεπείγουσα διαδικασία επίκαιρη ερώτηση στον κ Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ζητώ άμεσα απαντήσεις Επιπλέον, θα εγχειρίσω την συγκεκριμένη επιστολή στην Εισαγγελία Λάρισας και στο πλαίσιο της προανάκρισης που ήδη διενεργείται μετά την από 13/08/2025 Αναφορά-Καταγγελία μου , προκειμένου να συσχετιστεί αλλά και υπάρξει άμεση παρέμβαση, με κλήση των κκ Τσιάρα και Βάρχεϊ να τοποθετηθούν στο περιεχόμενό της, για λόγους δημόσιας υγείας και εθνικής τάξης».