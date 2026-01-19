Λιακούλη: “Η Κύπρος δεν είναι παρελθόν, είναι ανοιχτή πληγή και εθνική ευθύνη”

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Λιακούλη ευχαρίστησε τον Σύλλογο για την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας ότι η εκδήλωση αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, ενώ εξήρε τη διαχρονική και ουσιαστική παρουσία των Κυπρίων συμπολιτών μας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Λάρισας. Όπως τόνισε, ο Σύλλογος Κυπρίων συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, υπενθυμίζοντας ότι το Κυπριακό παραμένει ανοιχτό και άλυτο εθνικό ζήτημα.

Η βουλευτής Λάρισας επεσήμανε ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της κατοχής, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου ενισχύεται επικίνδυνα το «δίκαιο της ισχύος» εις βάρος του διεθνούς δικαίου. Όπως σημείωσε, ο αναθεωρητισμός και η μονομερής επιβολή συμφερόντων δημιουργούν επικίνδυνα προηγούμενα για τα ανοιχτά εθνικά θέματα, με πρώτο την κατεχόμενη Κύπρο, η οποία δεν αποτελεί ιστορική ανάμνηση, αλλά αποτέλεσμα μιας παράνομης και επεκτατικής εισβολής σε κυρίαρχο κράτος.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική διαχείριση των εθνικών ζητημάτων, επισημαίνοντας ότι η υποβάθμιση της έννοιας της νομιμότητας και η έλλειψη ουσιαστικής εθνικής συνεννόησης δημιουργούν κενά και αβεβαιότητες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο πραγματικός αντίπαλος δεν βρίσκεται εντός της χώρας, αλλά εκτός αυτής.

Η κ. Λιακούλη στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική αστάθεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε ότι οι κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία δεν επιτρέπουν εφησυχασμό ούτε αποσπασματική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2026, ως ιστορική ευκαιρία ανάδειξης της μεγάλης ιστορικής αδικίας εις βάρος της Κύπρου στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αλλά να δώσει και τη μεγάλη μάχη ενάντια στις λογικές του σύγχρονου επεκτατισμού και της κατάλυσης του διεθνούς δικαίου.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η διπλωματία δεν μπορεί να επισκιάσει μια ιστορική αδικία απέναντι σε κομμάτι της «Μητέρας Πατρίδας», σημειώνοντας πως «η Κύπρος είναι εδώ, στο παρόν και το « δεν ξεχνώ» είναι ευθύνη όλων μας». Ευχήθηκε τέλος καλή χρονιά με υγεία και δύναμη, εκφράζοντας την ελπίδα το νέο έτος να αποτελέσει για τον απανταχού Ελληνισμό έτος ειρήνης, δημοκρατίας και δικαιοσύνης.