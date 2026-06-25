Λιακούλη: «Η περιουσία της ΔΕΗ τελεί υπό διαρκή απομείωση και εκχώρηση»

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος (Ο.Σ.Δ.Ε.) πραγματοποίησε στο πολιτικό της γραφείο στη Λάρισα, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης συνέντευξης Τύπου που προγραμματίζει η Ομοσπονδία την προσεχή εβδομάδα, με τη συμμετοχή των Βουλευτών της περιοχής, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από την απολιγνιτοποίηση και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Στη εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Κωνσταντίνος Πράπας και ο Γραμματέας κ. Πασχάλης Νέστορας, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα καθώς και τη γενικότερη πορεία της απολιγνιτοποίησης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τέθηκε επί τάπητος η προκήρυξη από τη ΔΕΗ του διαγωνισμού για την κατεδάφιση εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση πέντε πύργων ψύξης, του κτιρίου του σπαστήρα και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ιστορικής περιόδου για την ενεργειακή παραγωγή της Δυτικής Μακεδονίας και την έναρξη της μεταλιγνιτικής εποχής. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης στις τοπικές κοινωνίες, την απασχόληση και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι της Ο.Σ.Δ.Ε. από την πλευρά τους, τόνισαν την αναγκαιότητα παράτασης της αξιοποίησης του λιγνίτη, κατά το πρότυπο πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι η διατήρηση του εγχώριου ενεργειακού πόρου συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της χώρας.

Την ίδια στιγμή, επισήμαναν ότι η αξιοποίηση του λιγνίτη περιορίζει την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και τρίτες χώρες, ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών, ενώ συμβάλλει στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στη βιωσιμότητα της τηλεθέρμανσης στις λιγνιτικές περιοχές.

Η Ευαγγελία Λιακούλη επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη και ισόρροπη πράσινη μετάβαση, με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων.

Όπως σημείωσε, η απόφαση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το άμεσο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή πρακτική που προβλέπει δυνατότητες παράτασης έως το 2038, είναι καταστροφική για τον τόπο. Υπογράμμισε ότι το κλείσιμο των μονάδων οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας, συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας και ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών, καθώς χιλιάδες σπίτια στην Κοζάνη θα αναγκαστούν να στραφούν στο πετρέλαιο για θέρμανση εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τόνισε, τέλος, την ανάγκη η πράσινη μετάβαση να προχωρήσει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ουσιαστικής προστασίας των περιοχών που πλήττονται.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντηση με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ (Ο.Σ.Δ.Ε.), δήλωσε:

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να υλοποιείται με όρους δικαιοσύνης και ισορροπίας, δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή, την προστασία των πολιτών και τον σεβασμό των τοπικών κοινωνιών. Η απολιγνιτοποίηση απαιτείται να στηρίζεται σε ένα ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφαλίζει τη διατήρηση της απασχόλησης, την ενεργειακή

επάρκεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που επηρεάζονται, αποτρέποντας φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης».