Λιακούλη: “Η πολιτική υπηρετεί ανθρώπους κι όχι αριθμούς της στατιστικής”

«Η Κυβέρνηση υποτίμησε τους αγρότες, τους ανθρώπους του μόχθου που παλεύουν για την επιβίωση και μετά από 45 μέρες διαμαρτυρίας, δεν κατάφερε να τους δώσει ελπίδα και προοπτική”, τόνισε καλεσμένη στην εκπομπή «Newsroom» του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤnews με τον δημοσιογράφο Γ. Σιαδήμα, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος και τη διαχείριση της Κυβέρνησης απέναντι στα μπλόκα.

Αναλύοντας τη βαθιά κρίση του πρωτογενή τομέα που ωθεί τους αγρότες σε απόγνωση, η Βουλευτής Λάρισας επεσήμανε ότι “οι αγρότες με τις μεγάλες φετινές κινητοποιήσεις ζήτησαν λύσεις από την Κυβέρνηση, αλλά εντέλει έφυγαν από τη συνάντηση χωρίς να εισακουστούν οι αγωνίες τους. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά “το Μαξίμου αντιμετώπισε τους αγρότες αρχικά πυροδοτώντας εντάσεις, έπειτα επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό και τη στοχοποίησή τους στα μάτια της κοινωνίας και τέλος χρησιμοποιώντας “μονταζιέρα” επιρρίπτοντας ευθύνες στους αγρότες ότι δήθεν δεν θέλουν τον διάλογο.

Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι αγρότες ήθελαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, άλλωστε είχαν επανειλημμένως συναντηθεί με τον κ. Τσιάρα. Έπειτα, έφτιαξε η Κυβέρνηση έναν “δούρειο ίππο”, μεθόδευσε την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης, ύστερα συνάντησε ο Πρωθυπουργούς τους πρόθυμους αγρότες της επιλογής του και εντέλει όταν συνάντησε τους εκπροσώπους των αγροτών, έμεινε σε εξαγγελίες όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης – για τον οποίο ακόμα και σήμερα οι αγρότες είναι απλήρωτοι. Με όλα αυτά, έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη μεταξύ αγροτών και Κυβέρνησης”.

Ερωτηθείσα για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και τη θέση του ΠΑΣΟΚ, η Βουλευτής τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για ένα καλύτερο αύριο και σε αυτόν το στόχο συστρατεύονται όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. “Οι πολίτες ζητάνε από εμάς λύσεις και μεγαλύτερη προσπάθεια, περισσότερη δουλειά στη σωστή κατεύθυνση και σε αυτό ακριβώς προσπαθούμε όλοι να ανταποκριθούμε επικοινωνώντας το πρόγραμμά μας” ενώ σε ερώτηση για δυνατότητα μελλοντικών συνεργασιών, η Ε. Λιακούλη τόνισε ότι “Ο διάλογος είναι πάντα αναγκαίος όπως συμβαίνει και όταν συζητάμε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις με άλλα κόμματα.

Οι όποιες “συναντήσεις” στις απόψεις και την πολιτική οφείλουν να ξεκινούν πάντα στη βάση των κομμάτων και όχι να εκτυλίσσονται αποκλειστικά σε επίπεδο κορυφής. Να δημιουργείται λοιπόν ένα κοινό μέτωπο σε διάφορα θέματα με καθαρές πάντοτε θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα που όμως ταυτόχρονα έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Συνεπώς οι άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε μαζί μας θα πρέπει προγραμματικά να είναι στο χώρο μας, χωρίς σημαίες ευκαιρίας, χωρίς πολιτικούς “γυρολόγους” που υπηρετούν μόνο προσωπικές στρατηγικές”.

Κληθείσα να σχολιάσει την προοπτική δημιουργία κόμματος από την κα Καρυστιανού, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ακόμα δεν έχει προσδιορισθεί η φυσιογνωμία του νέου αυτού κόμματος, ώστε να κριθεί από τους πολίτες σε επίπεδο πολιτικής. “Η κα Καρυστιανού έχει το σεβασμό όλων ως τραγική μητέρα των Τεμπών, ωστόσο οι δηλώσεις της ότι δήθεν κυβέρνηση και αντιπολίτευση ενώθηκαν εναντίον της, είναι τουλάχιστον άδικες για όλους όσοι κάναμε αγώνες μέσα και έξω από το κοινοβούλιο για τα Τέμπη, τη δικαίωση των θυμάτων και την αποκάλυψη της αλήθειας”.

Καταλήγοντας, η Βουλευτής Λάρισας επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν αριθμούς, διότι τότε αδυνατεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. “Όταν η πολιτική χάσει την ενσυναίσθηση, γίνεται ένα “πουκάμισο αδειανό”. Η πολιτική οφείλει να υπηρετεί την πατρίδα και τους ανθρώπους και γι’αυτό καλούμαστε να εργαστούμε για τη δημοκρατία, την αξιοκρατία, την ισότητα και τις ευκαιρίες. Διότι όταν τα 2/3 των πολιτών βρίσκονται στο περιθώριο, δεν μπορούμε να μιλάμε για Ελλάδα των ευκαιριών, ούτε για μια πετυχημένη Κυβέρνηση”, τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.