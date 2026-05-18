Λιακούλη: “Η στήριξη και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι εθνική προτεραιότητα”

Επίσκεψη ενημέρωσης στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από την Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτή Λάρισας, τον Μιχάλη Κατρίνη, Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας και Βουλευτή Ηλείας, καθώς και τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, Θωμά Χατζηαθανασίου, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδείας σε στρατιωτικούς σχηματισμούς της περιοχής του ν. Λάρισας.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, τα στελέχη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ προγραμμάτισαν, επίσκεψη στο ΑΤΑ και στην 1η Στρατιά, προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα που αφορούν τόσο τους εξοπλισμούς όσο και τις συνθήκες υπηρεσίας των στελεχών. Παράλληλα, επανέλαβαν την αμέριστη στήριξή τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και ιδίως την Πολεμική Αεροπορία, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη σημασία της ενίσχυσης τόσο του εξοπλισμού όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά στις κρίσιμες περιόδους που διανύουμε.

Η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε τη μεγάλη προσφορά των ενόπλων δυνάμεων στην πατρίδα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην κατάργηση της 1ης Στρατιάς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξεχνάμε τα ερωτήματα που θέσαμε και τα οποία παρέμειναν αναπάντητα. Δεν γνωρίζουμε ούτε για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες μεταβολές ούτε ποιον ακριβώς σκοπό εξυπηρετούν».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κατρίνης επεσήμανε την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης του στρατιωτικού λειτουργήματος, στη βάση της αξιοκρατίας, της ισονομίας και του θεσμικού σεβασμού προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας παράλληλα ότι κυβερνητικοί χειρισμοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μετά το πέρας της περιοδείας, η Ευ. Λιακούλη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καλωσορίζουμε σήμερα στη Λάρισα τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, το συνάδελφο Μιχάλη Κατρίνη και τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θωμά Χατζηαθανασίου. Οι δύο σύντροφοι και φίλοι βρίσκονται σε κλιμάκιο περιοδείας μας στη Λάρισα, στο επίκεντρο των στρατιωτικών σχηματισμών της Λάρισας. Από το ΑΤΑ και την 1η Στρατιά, διαπιστώνουμε τις δυσκολίες και τις συνθήκες που οι στρατιωτικοί μας υπηρετούν την πατρίδα. Έχουμε την τύχη τόσο ο Αρχηγός ΑΤΑ όσο και ο επικεφαλής της 1ης Στρατιάς, να υπηρετούν με αυταπάρνηση τις ένοπλες δυνάμεις και να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στον τόπο μας. Παράλληλα, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την προσφορά τους, αλλά και την αγωνία μας για τις συνθήκες της καθημερινότητάς τους και για τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το στράτευμα. Σε ό,τι αφορά την 1η Στρατιά, δεν ξεχνάμε ότι ακόμη τα ερωτήματα που θέσαμε και παραμένουν αναπάντητα. Δεν γνωρίζουμε ούτε για ποιο λόγο έγιναν οι μεταβολές, ούτε ακριβώς οι μεταβολές αυτές τι υπηρετούν. Ελπίζουμε ότι κάποια από αυτά τα ερωτήματα κάποτε θα απαντηθούν και να είναι προς όφελος της πατρίδας».