Λιακούλη: «Η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει εργαλείο κυβερνητικού ελέγχου των θεσμών»

Την αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής και όχι προσχηματικής Συνταγματικής Αναθεώρησης υπογράμμισε, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ως προσκεκλημένη στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNEWS.

Κληθείσα να σχολιάσει τον ισχυρισμό ότι το ΠΑΣΟΚ «λέει όχι σε όλα» ως προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Ευ. Λιακούλη, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει απολύτως συνεπές στις διαχρονικές του θέσεις, υπερασπιζόμενο θεσμούς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών.

Όπως εν συνεχεία τόνισε, η κυβερνητική πρόταση συνιστά μια «ψευδεπίγραφη αναθεώρηση», καθώς η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει διαφορετικές εξαγγελίες από εκείνες που τελικά εισηγείται προς αναθεώρηση.

Η Λαρισαία Βουλευτής, αναφερόμενη στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί πως θα καταργήσει το πολιτικό φίλτρο της Βουλής και ότι την απόφαση για την παραπομπή υπουργών θα λαμβάνει Δικαστικό Συμβούλιο. Ωστόσο, όπως τόνισε, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί τελικά τον αποφασιστικό ρόλο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αφού η υπόθεση επιστρέφει στη Βουλή, η οποία με 151 ψήφους μπορεί να αποφασίζει την τελική έκβασή της.

Για το άρθρο 90, που αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, υπογράμμισε ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί αποδέσμευσης της διαδικασίας από το

Υπουργικό Συμβούλιο, η τελική πρόταση οδηγεί σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου και πάλι την πλειοψηφία θα διαθέτει η κυβερνητική παράταξη.

Αντίθετα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την πραγματική αποδέσμευση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την θέληση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας σε ειδική μικτή 19μελή επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ). Όπως υπογράμμισε, μόνο έτσι διασφαλίζονται θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας, διαφάνειας και αξιοκρατίας στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενη στο άρθρο 16, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η θέση του κόμματος είναι σταθερή και ξεκάθαρη υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με αυστηρή δημόσια εποπτεία και συνταγματικές εγγυήσεις. Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση ότι, μέσω του νόμου Πιερρακάκη, επιχείρησε να δημιουργήσει έναν έμμεσο δρόμο αναβάθμισης των κολλεγίων σε πανεπιστήμια, παρακάμπτοντας το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο.

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η παράταξη δεν αρνείται τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αντιθέτως, στηρίζει την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων που ενισχύουν τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των θεσμών.

«Δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να αναθεωρήσει κρίσιμα άρθρα του Συντάγματος με περιεχόμενο που θα διαμορφώσει μονομερώς. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί συναινέσεις, θεσμική σοβαρότητα και σεβασμό στις δημοκρατικές εγγυήσεις και όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες», κατέληξε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της.