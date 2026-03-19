Λιακούλη: “Κατακεραυνώνει το ΓΕΩΤΕΕ την Κυβέρνηση για την ευλογιά και τον αφθώδη!”

Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία λόγω της διασποράς της ζωονόσου της ευλογιάς και της εμφάνισης του αφθώδους πυρετού, αναδεικνύει με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη στον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Η κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα. Η εξάπλωση της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συνδυαστικά με την εμφάνιση στη Λέσβο του εξαιρετικά μεταδοτικού αφθώδους πυρετού, σκιαγραφούν μία εικόνα διάλυσης του πρωτογενούς τομέα.

Σε συνέχεια πρόσφατης ανακοίνωσης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενάμιση χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τα υπάρχοντα δεδομένα έως και 08/03/2026 είναι αδιάσειστα: 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.636 μολυσμένες εκτροφές και 484.135 θανατώσεις ζώων.

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση της ζωονόσου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με πρόσφατη εμφάνιση και στην Ήπειρο, συνδυαστικά με την απειλή εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, καταδεικνύουν δομικά προβλήματα, τεκμηριώνοντας παράλληλα την ανεπάρκεια και την αποτυχία χάραξης μίας αποτελεσματικής αγροτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση τους.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δεν αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε περιστασιακούς παράγοντες αλλά σε μία αλληλουχία λανθασμένων επιλογών των τελευταίων ετών από πλευράς του ΥΠΑΑΤ, μεταξύ των οποίων είναι:

 Η ολιγωρία στη συγκρότηση και πλήρη ενεργοποίηση κρίσιμων δομών διαχείρισης κρίσεων, όπως το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Κρίσης.

 Η λήψη πρόχειρων και μη τεκμηριωμένων επιδημιολογικά μέτρων

 Η αποδυνάμωση και υποστελέχωση των δημόσιων κτηνιατρικών δομών (Περιφερειών και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων) που άφησαν τη χώρα απροστάτευτη.

 Ο παραγκωνισμός του διαπιστευμένου δικτύου κτηνιατρικών εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ, με την αποστολή δειγμάτων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης αντί να ενισχυθεί το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και η ολιγωρία λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων όπως είναι ο Έβρος που αφέθηκε χωρίς ουσιαστική ενίσχυση από τον Αύγουστο του 2024.

 Τίθενται αμείλικτα ερωτήματα αναφορικά με επίσημες αναφορές για παράνομο εμβολιασμό 1.000.000 ζώων για την ευλογιά χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί απαντήσεις συνδυαστικά με το μη ορισμό του κρίσιμου «σημείου καμπής» που θα οδηγούσε σε επίσημο, οργανωμένο εμβολιασμό με τεχνολογία DIVA (που επιτρέπει τη διάκριση εμβολιασμένου από νοσούν ζώο), όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ευλογιά των Αιγών και των Προβάτων.

 Τίθεται υπό αμφισβήτηση η αποτελεσματικότητα του μέτρου «stamping out», καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις θανατώσεις ζώων μετατρέπουν το μέτρο από μέσο καταστολής σε μέσο διασποράς του ιού».

Η Ε. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι, η ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες όχι μόνο της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας ενώ η ανεπαρκής πολιτική της Κυβέρνησης της ΝΔ, έχει οδηγήσει την ελληνική κτηνοτροφία σε κατάρρευση με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση.

Καταλήγοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Ποιοι είναι οι λόγοι που δικαιολογούν την κυβερνητική ολιγωρία για τη συγκρότηση και πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Κρίσης, αν σκοπεύει να προβεί άμεσα στη στελέχωση των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, για ποιους λόγους παραγκωνίστηκαν διαπιστευμένα δίκτυα κτηνιατρικών εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ, με την αποστολή δειγμάτων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αντί να αποσταλούν στο Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου σε σχέση με τις αναφορές για τη διενέργεια παράνομων εμβολιασμών, αν εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε επίσημο, οργανωμένο εμβολιασμό σύμφωνα με την τεχνολογία DIVA, και βεβαίως, ενόψει εμφάνισης του κρούσματος του αφθώδους πυρετού και εν αναμονή και του 3ου κύματος της ευλογιάς, αν υπάρχει επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασποράς των ζωονόσων».