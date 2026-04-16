Λιακούλη: “Καταρρέει το αφήγημα θεσμικής κανονικότητας και νομιμότητας της ΝΔ”

Για την υπόθεση που αφορά τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Λαζαρίδη, καθώς και για τις ευρύτερες θεσμικές και πολιτικές της προεκτάσεις, τοποθετήθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, ασκώντας δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως καλεσμένη στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Η Ε. Λιακούλη, σκιαγραφώντας τις θέσεις της επί του θέματος, υπογράμμισε ότι το εν λόγω ζήτημα δεν συνιστά προσωπική υπόθεση, αλλά επηρεάζει άμεσα τη δημόσια σφαίρα, καθώς άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος δικαίου. Περαιτέρω, επισήμανε ότι, όταν τίθεται ζήτημα παραβίασης διατάξεων νόμου που καθορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις διορισμού στο Δημόσιο, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή αστοχία ή ως ζήτημα ήσσονος σημασίας, αλλά αντιθέτως συνιστά ουσιώδες θεσμικό ζήτημα.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, καυτηρίασε τη δημόσια τοποθέτηση του Μ. Λαζαρίδη, την οποία χαρακτήρισε ως «πρωτοφανώς κυνική», καθώς, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να υποβαθμίσει το επίμαχο ζήτημα, υποτιμώντας ταυτόχρονα τη νοημοσύνη των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι παρατηρείται «χιονοστιβάδα εξελίξεων» που δεν εξαντλείται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αναφερόμενη όχι μόνο στον διορισμό του το 2007, αλλά και σε μεταγενέστερη εξέλιξη του 2013, όταν, όπως σημείωσε, ο Μ. Λαζαρίδης διορίστηκε εκ νέου σε θέση κατηγορίας ΠΕ χωρίς να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Παράλληλα, ανέφερε ότι την επόμενη ημέρα της παραίτησής του, τη θέση κατέλαβε στενό συγγενικό του πρόσωπο, και συγκεκριμένα η σύζυγός του.

Περαιτέρω, η Λαρισαία Βουλευτής επεσήμανε ότι, η εν λόγω υπόθεση δεν μπορεί να παραμένει «ανοικτή» και ότι απαιτείται να ληφθεί «μία γενναία απόφαση», καθώς κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την τάξη πραγμάτων στον κοινοβουλευτισμό και την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.

Ερωτηθείσα, εάν τελικά το ΠΑΣΟΚ, προτίθεται να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, επεσήμανε ότι η παράταξη αντιμετωπίζει το επίμαχο κοινοβουλευτικό μέσο με σοβαρότητα, καθώς, όπως σημείωσε, πρόκειται για «ύστατο κοινοβουλευτικό μέσο».

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τεκμηριώνοντας την άποψη της, επεσήμανε ότι, επί του παρόντος, η παράταξη, βρίσκεται σε μία διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων που αφορούν μία σειρά υποθέσεων, όπως είναι: ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το καίριας σημασίας ζήτημα των υποκλοπών, για το οποίο εκκρεμούν κρίσιμες διευκρινίσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ιδίως ως προς τα ζητήματα συνεργασιών και θεσμικής ευθύνης.

¨Όπως επισήμανε, «όταν ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, εντός των επόμενων εβδομάδων, θα τοποθετηθούμε συνολικά και θεσμικά, με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και τις αρχές του κράτους δικαίου», ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της.