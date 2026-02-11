Λιακούλη: “Κινδυνεύουν χιλιάδες αγρότες να χάσουν την ασφαλιστική ικανότητα από 1η Μαρτίου”

Τον κίνδυνο απώλειας της ασφαλιστικής ικανότητας χιλιάδων παραγωγών, αγροτών και κτηνοτρόφων, από 1η Μαρτίου 2026, σε περίπτωση που δεν προέβησαν σε εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών τους για το χρονικό διάστημα από 2017 – 2025, έως και την 31/01/2026, φέρνει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση – Ερώτηση, απευθυνόμενη προς της αρμόδια Υπουργό, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Στην ερώτησή της η βουλευτής αναφέρει:

«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του e – ΕΦΚΑ, η ασφαλιστική ικανότητα για χιλιάδες ασφαλισμένους λήγει την 28/02/2026 και ανανεώνεται μόνο για εκείνους που έχουν εξοφλήσει ή έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2025, έως και την 31/01/2026, προκειμένου από την 01/03/2026 να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα.

Ως εκ τούτου, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι, από 1 Μαρτίου 2026, σε περίπτωση που διατηρούν οφειλές για το χρονικό διάστημα 2017 – 2025 και δεν έχουν προβεί σε εξόφληση ή ρύθμιση έως και την 31η Ιανουαρίου 2026, κινδυνεύουν να απωλέσουν το καθεστώς πλήρους υγειονομικής κάλυψης.

Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας, έχει δημιουργήσει μεγάλη αγωνία και αναστάτωση σε αγρότες και κτηνοτρόφους, υπό το βάρος μάλιστα και των σοβαρών προβλημάτων που χειμάζουν τον πρωτογενή τομέα της χώρας και ιδιαίτερα τον κτηνοτροφικού κλάδο που οδηγείται σε αφανισμό εξαιτίας της μαζικής θανάτωσης χιλιάδων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς, καθώς θα στερεί από τους παραγωγούς τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιώτες ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις και συμμετοχή στη συνταγογράφηση φαρμάκων, με αποτέλεσμα να τους περιορίζει σε αποκλειστική πρόσβαση, ως ανασφάλιστους, σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας»..

Η Ε. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι το παραπάνω ενδεχόμενο συνεπάγεται να μείνουν χωρίς πλήρη ασφαλιστική κάλυψη χιλιάδες μισθωτοί μεταξύ των οποίων και χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι σε μία χρονική περίοδο που ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με πολλούς παραγωγούς να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Καταληκτικά, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στην αρμόδια Υπουργό τα ακόλουθα καίριο ερωτήματα: «Αν σκοπεύει να προβεί με άμεση νομοθετική πρωτοβουλία στη χορήγηση παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας για τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντάς υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον εν λόγω κλάδο; Αν προτίθεται να προβεί στη θέσπιση μίας πιο ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών για τους παραγωγούς με χαμηλότερο κόστος προς διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης; Αν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό ασφαλισμένων – παραγωγών που αναμένεται να απωλέσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα στην περίπτωση που δεν έχουν προβεί στην εξόφληση ή ρύθμιση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων τους για το χρονικό διάστημα από 2017 – 2025 έως και την 31/01/2026;».