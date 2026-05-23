Λιακούλη: “Κοντέινερ, ελλείψεις και αναμονή χωρίς τέλος στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας”

Τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας,αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη. απευθυνόμενη προς την αρμόδια Υπουργό, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Τεράστια αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας για τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσικό Σχολείο Λάρισας και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την ευρυθμία και την αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Σύμφωνα με τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις διαμαρτυρίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα καίριας σημασίας ζητήματα που απασχολούν τις κτιριακές υποδομές, την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, τη διαθεσιμότητα και επάρκεια του μουσικού εξοπλισμού, καθώς και την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών χώρων.

Πιο συγκεκριμένα, έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι, το εν λόγω σχολικό συγκρότημα λειτουργεί με κοντέινερ, με σοβαρές ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές, με προβλήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ελλιπή μουσικό εξοπλισμό και προβληματικό αμφιθέατρο, ανάγκες παρεμβάσεων στο προαύλιο, στο γυμναστήριο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι, αν και πριν 2 περίπου χρόνια είχε ανακοινωθεί η αντικατάσταση των κοντέινερ αιθουσών και η προμήθεια μουσικών οργάνων, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης».

Η Ευ. Λιακούλη υπογραμμίζει ότι «οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Μουσικό Σχολείο Λάρισας δικαιούνται ένα ασφαλές, σύγχρονο και αξιοπρεπές εκπαιδευτικό περιβάλλον και ότι απαιτείται η άμεση υλοποίηση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός δημόσιου σχολείου με αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες».

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στην αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα:«Πότε αναμένεται η επέκταση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας και η τροποποίηση του σχεδίου πόλης για τον επαναχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 585Δ σε κοινόχρηστο χώρο (ΚΧ), αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης και αντικατάστασης των αιθουσών τύπου κοντέινερ που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια, πότε θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ασφάλειας, όπως η εγκατάσταση ρελέ διαφυγής, ο έλεγχος και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση του προαυλίου και του γυμναστηρίου, καθώς και η αποκατάσταση επικίνδυνων κακοτεχνιών, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ουσιαστική αναβάθμιση του αμφιθεάτρου και του μουσικού εξοπλισμού του σχολείου, πότε θα εξασφαλιστεί πλήρης προσβασιμότητα για το σύνολο των μαθητών του εν λόγω σχολείου και τέλος, αν υπάρχει πρόβλεψη για την επαρκή χρηματοδότηση ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες του Μουσικό Σχολείο Λάρισας, που έχει καθιερωθεί ως σημαντικός εκπαιδευτικός φορέας της τοπικής κοινωνίας».