Λιακούλη: “Μέσα από την Πίστη και τις παραδόσεις μας, μένουμε δυνατοί και ενωμένοι”

Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον Ι.Ν Αγίου Θωμά, πολιούχου του Μακρυχωρίου Δήμου Τεμπών, επέλεξε να παρακολουθήσει, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων, αλλά και με αφορμή αυτές, η Ευαγγελία Λιακούλη, συμμετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην κεντρική πλατεία του Μακρυχωρίου, ενώ με μήνυμά της τόνισε:

«Με σεβασμό και λαμπρότητα, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, εορτάσαμε σήμερα στο Μακρυχώρι του Δήμου Τεμπών τη μνήμη του Πολιούχου Αγ Θωμά, σε μια εαρινή γιορτή της Ορθοδοξίας που εκφράζει την “πνευματική άνοιξη”. Η αθρόα προσέλευση των πιστών επιβεβαιώνει τον ακατάλυτο δεσμό του λαού μας με την Εκκλησία, έναν δεσμό που παραμένει αδιασάλευτος στο πέρασμα του χρόνου. Ο Απόστολος Θωμάς μάς διδάσκει ότι η αμφιβολία, όταν συνοδεύεται από ειλικρινή αναζήτηση, μπορεί να οδηγήσει στη βεβαιότητα της πίστης και στην Αγάπη του Θεού. Ταυτίζεται με τις σύγχρονες αναζητήσεις μας για Ανθρωπιά, Δικαιοσύνη, Ισότητα και Ελευθερία, με τις αμφιβολίες μας, τις αναθεωρήσεις αλλά και τις υπερβάσεις που πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε, για να δημιουργήσουμε ξανά προϋποθέσεις ευημερίας, προκοπής και εσωτερικής γαλήνης. Ας περιφρουρήσουμε, λοιπόν, την Πίστη, τα μεγάλα διδάγματα και τις σοφίες της παράδοσής μας , ως συνεκτικό ιστό και θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, με υγεία, αγάπη και πνευματική φώτιση σε όλους μας!»