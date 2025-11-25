Λιακούλη: “Μαζί παλεύουμε τη βία, μαζί αλλάζουμε την πόλη!”

Με αφορμή την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών η βουλευτής Λάρισας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας, Ευαγγελία Λιακούλη, σε συνέχεια της χθεσινής καθηλωτικής εκδήλωσης του δικτύου #Κανείς_Μόνος, σε μήνυμα της αναφέρει τα εξής :

«Χθες το βράδυ, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, πάνω από χίλιοι Λαρισαίοι και Λαρισαίες έμοιαζαν να κρατούν για λίγο την ανάσα τους, σαν να ήθελαν να ακούσουν λίγο καλύτερα, σαν να ήθελαν να σταθούν απέναντι στις πικρές αλήθειες της γυναικείας ύπαρξης, χωρίς θόρυβο. Δεν ήταν μόνο οι πολίτες που γέμισαν την αίθουσα του ΔΩΛ μέχρι το τελευταίο διαθέσιμο κάθισμα, μέχρι τον τελευταίο εξώστη και το τελευταίο σκαλοπάτι, αλλά η ίδια η τοπική κοινωνία της Λάρισας, όλη, πολύχρωμη και αυθεντική, με διαφορετικές προσωπικές αφετηρίες και πολιτικές αναφορές, διαφορετική αλλά και ίδια, που ερχόταν σύσσωμη να δηλώσει παρούσα, ενωμένη, δηλώνοντας ταυτοχρόνως πως δεν ‘’προσπερνά’’, ούτε σιωπά, απέναντι στο πρόβλημα της έμφυλης βίας.

Με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Εθελοντικού Δικτύου μας #Κανείς_Μόνος, καθώς και τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και προσωπικά του Περιφερειάρχη Δ. Κουρέτα , υπό την αιγίδα του Δήμου, νιώσαμε όλοι μαζί, μέσα από ένα δρώμενο που δεν υπάκουσε στο τυπικό μοτίβο παρόμοιων πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, αντιθέτως υπάκουσε στην υπέρτατη ανάγκη ευαισθητοποίησης σε ένα πρόβλημα που διογκώνεται μέρα με τη μέρα, “πνίγοντας’’ μεγάλο αριθμό γυναικών.

Εχθές βράδυ στο κατάμεστο ΔΩΛ ειπώθηκαν ιστορίες που πονούν, αλλά φωτίστηκαν και πληγές που επιμένουν, επιτρέποντας σε ψυχές που επί χρόνια περπάτησαν μόνες τους πάνω στη δική τους εσωτερική “σκάλα’’, να ανασάνουν επιτέλους.

Από νωρίς, μαθητές της πόλης μπροστά στο Αρχαίο Θέατρο κράτησαν το ‘’Κόκκινο Φόρεμα’’ σαν λαμπάδα που δεν πρέπει να ‘’σβήσει’’ και το οδήγησαν τελετουργικά στους χώρους του Δημοτικού Ωδείου. Εκεί, τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Λάρισας το συνόδευσαν με κρουστά, το ανέβασαν στη σκηνή και το ακούμπησαν στη σκάλα που θα γινόταν σύμβολο μιας δύσκολης διαδρομής — μιας διαδρομής που καμία γυναίκα δεν πρέπει πλέον να ανεβαίνει μόνη.

Και τότε ξεκίνησε «Η Σκάλα» -όχι ως απλή παράσταση, αλλά ως κάλεσμα κοινωνικής αφύπνισης. Δώδεκα σταθμοί, δώδεκα εξομολογήσεις, δώδεκα μικρές νίκες μέσα από τα ερείπια του γυναικείου κακοποιημένου ψυχισμού. Η σκηνοθεσία του Άκυ Μητσιούλη, έγινε φως που θρυμμάτιζε το σκοτάδι. Οι ηθοποιοί του Θεατρικού Εργαστηρίου Κιλελέρ, η διεθνώς αναγνωρισμένη inDonnation, μαθητές και εθελοντές από σχολεία όλης της πόλης, του Νίκου Μπακογιάννη, του Μουσικού Σχολείου, του 2ου Λυκείου, όλοι μαζί ύφαναν μια εξαιρετικά πρωτότυπη αφήγηση που βάζει τέλος στις κοινωνικά επιβεβλημένες σιωπές, στα «αστεία» που πληγώνουν, στις φωνές που σακατεύουν, στις μικρές, καθημερινές υποτιμήσεις που είναι τα πρώτα σκαλοπάτια της κλιμάκωσης της βίας

Οι θεσμικοί φορείς που ανέβηκαν στη σκηνή μίλησαν για την ανάγκη συστράτευσης, αλλά και για τον δρόμο που πρέπει να διαβούμε όλοι μαζί, προκειμένου να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, η Πρόεδρος του #Κανείς_Μόνος Γεωργία Κουτσομάρκου, η Πρ. του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Καρυστιανού, η αντιδήμαρχος Κιλελέρ Σέβη Λαδοπούλου, άνθρωποι που πίστεψαν βαθιά σε αυτή την εκδήλωση, ενώθηκαν με όλους τους συντελεστές, δεσμευόμενοι πως τουλάχιστον η Λάρισα δεν θα επιτρέψει ποτέ καμία γυναίκα μόνη και αβοήθητη στη βία και στη σιωπή.

Υποκλίνομαι στη Λάρισα που χθες έδωσε ηχηρό μήνυμα, με πολλούς αποδέκτες. Αφού γύρισε το πρόσωπο σε κάθε διχασμό της πόλης, διεκδίκησε ενωμένη, ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια . Οι πολίτες της Λάρισας που “αγκάλιασαν’’ μαζικά και πάλι , την εκδήλωση που οι ίδιοι κατέστησαν θεσμική, δεν ήταν απλοί θεατές. Ήταν συμμέτοχοι, σύμμαχοι, συνδημιουργοί μιας νέας πραγματικότητας, υπερβατικής έναντι των προσωπικών στρατηγικών, όπου κεντρικός στόχος είναι η έμφυλη βία να μην βρίσκει τόπο να σταθεί, πολλώ δε μάλλον στην πόλη μας.

Η ισότητα δεν χαρίζεται… Διεκδικείται. Η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια… Είναι ανάσα. Όσο υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που συναντιούνται με τέτοια ευαισθησία, καμία δεν θα μένει μόνη. Ποτέ ξανά σιωπή και σκοτάδι… Πάντα συμμετοχή, πάντα ενσυναίσθηση. Πάντα Φως!»