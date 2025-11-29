Λιακούλη: Μειωμένες καταβολές επιστροφής ενοικίου

Άμεσα προχώρησε σε ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, σε σχέση με τη νέα απογοήτευση που περίμενε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με το μέτρο της επιστροφή ενοικίου, όπου παρατηρήθηκαν και λιγότεροι δικαιούχοι και επιπλέον σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταβλήθηκαν στους δικαιούχους πολύ λιγότερα χρήματα, από αυτά που δικαιούνταν.

Όπως επισημαίνει στο κείμενο της ερώτησής της, η Ευαγγελία Λιακούλη:

«Μετά τις πρόσφατες πρωθυπουργικές θριαμβολογίες στο TikTok (28/11/2025), περί “στήριξης των πολιτών”, περί “μόνιμου μέτρου” και περί “επιστροφής ενοικίου έως 800 ευρώ, αυξημένης έως 50 ευρώ ανά παιδί”, η πραγματικότητα ήρθε ξανά να διαψεύσει εκκωφαντικά την επικοινωνιακή ‘’υπερπαραγωγή’’ της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, μεγάλος αριθμός δικαιούχων βρέθηκε αντιμέτωπος, όχι με το εξαγγελθέν μέτρο ανακούφισης, αλλά με μία ακόμη απόδειξη του ‘’επιτελικού μπάχαλου’’ που πλέον χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των τομέων της κυβερνητικής λειτουργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, χιλιάδες πολίτες οι οποίοι κατέβαλλαν, ηλεκτρονικά σε μηνιαία βάση, ενοίκια της τάξης των 400, 500 και 600 ευρώ, είδαν στους λογαριασμούς τους να πιστώνονται μόνο με ευτελή ποσά συνολικά για ολόκληρο το έτος, ενώ αρκετοί δεν έλαβαν καμιά ενίσχυση. Σε πολλές περιπτώσεις, επιπλέον, ωφελούμενοι είδαν υποπολλαπλάσιες επιστροφές αντί των πραγματικών, όχι επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια, αλλά επειδή το δηλωμένο μίσθωμα –σε παλαιότερο συμβόλαιο ή από λάθος του εκμισθωτή– αποδείχθηκε ο πραγματικός “κόφτης” του συστήματος. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, το σύστημα υπολόγισε μόνο ένα μέρος του έτους, αγνοώντας μετακομίσεις, δηλωμένα μισθώματα ή μεταβολές στο Ε2. Ακόμη και τα παιδιά -εκείνα στα οποία, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, “δίνεται το βάρος της πολιτικής του”- εξαφανίστηκαν …‘’μαγικά’’ από την προσαύξηση των 50 ευρώ, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να καταγγέλλουν ότι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ επιπλέον για τα εξαρτώμενα μέλη τους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ισχυρίστηκε ότι “το μέτρο στηρίζει τους πιο αδύναμους”, ενώ αντιθέτως αποδεικνύεται ότι εφαρμόζεται με έναν μηχανισμό τόσο άκαμπτο, τόσο τιμωρητικό προς τον ενοικιαστή -που προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη για το τι δηλώνει ο εκμισθωτής- ώστε ουσιαστικά ακυρώνει την ίδια τη φιλοσοφία του μέτρου.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που στον τομέα της στέγασης επικρατεί ανεξέλεγκτη κρίση και τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί, ενώ η κυβέρνηση επιλέγει να αναλώνεται σε επικοινωνιακά ‘’σποτάκια’’ και επιδόματα κατά πολύ μειωμένα από τα αρχικώς εξαγγελθέντα, αντί για ουσιαστικά μέτρα καταπολέμησης του στεγαστικού ζητήματος.

Δεδομένου ότι οι παραπάνω προβληματικές περιπτώσεις επιστροφής ενοικίου είναι πάρα πολλές και επειδή για ακόμη μια φορά, το “επιτελικό κράτος” υπόσχεται πολλά – αλλά παραδίδει ελάχιστα», η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τον αρμόδιο υπουργό, για το πως «δικαιολογεί ότι τελικά εντάχθηκαν στο μέτρο λιγότεροι δικαιούχοι από τις αρχικές προβλέψεις, καθώς και αν υπήρξε λάθος στις εκτιμήσεις ή αν επιλέχθηκαν αυστηρότερα κριτήρια εκ των υστέρων».

Τον ρωτά επίσης για το πώς εξηγεί την εκτεταμένη απουσία της προσαύξησης των 50 ευρώ ανά παιδί -αν πρόκειται για τεχνικό λάθος, για αστοχία της ΑΑΔΕ ή για έναν ακόμη “αόρατο κόφτη” τον οποίο η κυβέρνηση δεν τόλμησε να ανακοινώσει δημόσια.

Η βουλευτής Λάρισας ζητά επίσης να μάθει αν θα υπάρξει άμεση επανεξέταση των υπολογισμών για όλους τους δικαιούχους ή αν απλώς θα ζητηθεί από δεκάδες χιλιάδες πολίτες να μπουν στη χρονοβόρα διαδικασία “Τα Αιτήματά μου”, μεταθέτοντας την ευθύνη στο ‘’θύμα’’ αντί για το κράτος;

Τέλος, η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τον Κυριάκο Πιερρακάκη αν σκοπεύει η κυβέρνηση να αναμορφώσει το μέτρο, ώστε να αντανακλά το πραγματικό κόστος στέγασης και όχι τις παθογένειες των δηλώσεων ή θα συνεχίσει να ‘’βαφτίζει’’ τις επικοινωνιακές ‘’φούσκες’’ ως κοινωνική πολιτική.