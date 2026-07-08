Λιακούλη με Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: «Οι αγρότες παλεύουν για το ψωμί τους και διώκονται λυσσαλέα»

Κλιμάκιο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από τους Ευαγγελία Λιακούλη, Δημήτρη Μπιάγκη, Ιωάννη Τσίμαρη, Μανόλη Χνάρη, Γεώργιο Μουλκιώτη και Χριστίνα Σταρακά, συναντήθηκε στη Βουλή με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με αντικείμενο τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος αγροτών για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εξέφρασαν την έντονη οργή τους στην ποινικοποίηση των αγώνων των παραγωγών, τονίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα που πραγματοποιήθηκαν.

Όπως υπογράμμισαν, η διεκδίκηση λύσεων για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο και θεμελιώδες συνδικαλιστικό δικαίωμα, ενώ επισήμαναν ότι μέχρι σήμερα έχουν σχηματιστεί περίπου 1.000 δικογραφίες σε βάρος παραγωγών από όλη τη χώρα, γεγονός που είναι πρωτοφανές στα χρονικά.

Παράλληλα, έθεσαν ως αίτημα την παύση των σχετικών ποινικών διώξεων, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν από διάφορες κυβερνήσεις.

Από την πλευρά τους, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επανέλαβαν τη διαχρονική στήριξη της παράταξης στον πρωτογενή τομέα και αναφέρθηκαν στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, όπως το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις από τις ζωονόσους (πανώλη, ευλογιά και αφθώδης πυρετός), που οδήγησαν στη θανάτωση περίπου 500.000 ζώων, την ανάγκη ανασύστασης των κοπαδιών, τον εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, τη διαχείριση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων, την προστασία της αγροτικής γης, καθώς και την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων.

Οι Βουλευτές επισήμαναν ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν καθημερινό αντικείμενο της κοινοβουλευτικής τους δραστηριότητας, ενώ υπενθύμισαν ότι οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα έχουν ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναδεικνύοντας ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελούν αποτέλεσμα των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός κόσμος.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεσμεύθηκαν ότι θα αναλάβουν όλες τις αναγκαίες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την συζήτηση του σοβαρού ζητήματος της ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων, με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα και τις αρχές του κράτους δικαίου, προκειμένου να αναδείξουν τον κοινωνικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων των αγροτών που δεν συνάδει με την βάση των διώξεων που γίνονται αδιάκριτα, συλλήβδην και στοχευμένα προκειμένου να αποθαρρύνουν τον αγώνα τους.