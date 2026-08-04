Λιακούλη: «Με χιλιάδες οργανικά κενά, 2.500 εποχικούς και απενταγμένα έργα, δεν σβήνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι»

Για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες μέρες και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής πολιτικής προστασίας, τοποθετήθηκε, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με τους δημοσιογράφους Νίκο Ανδρίτσο και Αθηνά Παπακώστα.

Η Ευ. Λιακούλη κατά την τοποθέτηση της, επεσήμανε τη δραματική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή, τονίζοντας ότι αυτή την κρίσιμη ώρα προέχει η μάχη που δίνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής απέναντι στις φλόγες και όχι η πολιτική αποτίμηση των γεγονότων.

«Η Ελλάδα δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη. Οι άνθρωποι του πεδίου δίνουν τη μάχη και αυτή την ώρα δεν είναι η στιγμή της αποτίμησης. Όμως δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα να χάνονται μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα πέντε άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από την κλιματική κατάρρευση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Λαρισαία Βουλευτής υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών προϋποθέτει έμφαση στην πρόληψη και όχι μονοδιάστατη προσήλωση στην καταστολή, επισημαίνοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου προληπτικού σχεδιασμού σημειώνοντας ότι: «Οι πυρκαγιές δεν σβήνονται το καλοκαίρι. Η δουλειά γίνεται τον χειμώνα, με πρόληψη, σχεδιασμό και προετοιμασία».

Παράλληλα, ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σημειώνοντας ότι σήμερα καταγράφονται περίπου 4.000 οργανικά κενά, ενώ 2.500 εποχικοί πυροσβέστες απασχολούνται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Όπως επισήμανε, η πρακτική αυτή στερεί από την Πολιτεία πολύτιμο προσωπικό κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν θα έπρεπε να υλοποιούνται συστηματικά οι αναγκαίες δράσεις πρόληψης, προετοιμασίας και αντιπυρικού σχεδιασμού.

Την ίδια στιγμή επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, επισήμανε ότι, παρά το γεγονός πως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλή αναλογία πυροσβεστών σε σχέση με τον πληθυσμό της, σημαντικό μέρος του προσωπικού δεν υπηρετεί σε επιχειρησιακές μονάδες πρώτης γραμμής. Όπως υπογράμμισε, η πραγματικότητα αυτή περιορίζει ουσιαστικά τόσο τις δυνατότητες πρόληψης όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού.

Συγχρόνως, ειδική μνεία έκανε και στην επιτακτική ανάγκη θεσμικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και των εκλεγμένων εκπροσώπων στον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι: «Ως βουλευτής δεν κλήθηκα ποτέ να συμμετάσχω σε έναν ουσιαστικό σχεδιασμό για την πρόληψη στον νομό μου. Η πολιτική προστασία απαιτεί συνεργασία, γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και διαδικασίες συναίνεσης».

Κληθείσα να σχολιάσει εάν το ΠΑΣΟΚ θα συμμετείχε σε μια διακομματική πρωτοβουλία για την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι η παράταξη στηρίζει κάθε σοβαρή προσπάθεια που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε ενεργά στα συντονιστικά όργανα πρόληψης, επισημαίνοντας πως η αποτελεσματική πολιτική προστασία προϋποθέτει διαρκή συνεργασία, θεσμική συνέχεια και ευρεία συνεννόηση.

Ταυτόχρονα, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με τη διαχείριση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, επισημαίνοντας ότι παραμένει αναπάντητο γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης κρίσιμα έργα, όπως η προμήθεια 11αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών, γιατί δεν προχώρησε η αναβάθμιση του στόλου των Canadair και γιατί δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας που προβλέπονταν.

Συνοψίζοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι η χώρα δεν μπορεί να περιορίζεται κάθε χρόνο στη διαπίστωση ότι «μαθαίνει» από τις καταστροφές, χωρίς να μετατρέπει την εμπειρία σε ουσιαστική πολιτική.

«Δεν αρκεί να λέμε κάθε χρόνο ότι γινόμαστε σοφότεροι. Αν επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, τότε δεν έχουμε μάθει τίποτα. Η Ελλάδα χρειάζεται επιτέλους ένα ολοκληρωμένο εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης, πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, με συνέχεια, συντονισμό και λογοδοσία», κατέληξε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της.