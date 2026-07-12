Λιακούλη: «Να δημιουργηθεί κέντρο πιστοποίησης σπόρου του ντόπιου σκόρδου, στον Πλατύκαμπο»

Στην 13η Γιορτή Σκόρδου στη γενέτειρά της στον Πλατύκαμπο, παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, συμμετέχοντας στις διήμερες εκδηλώσεις και αποτελούν πλέον έναν σημαντικό θεσμό για την ανάδειξη του μοναδικού αυτού τοπικού προϊόντος, της αγροτικής παραγωγής και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η κ. Λιακούλη συνεχάρη θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυκάμπου, ο οποίος αποτελεί την ψυχή της διοργάνωσης, διατηρώντας ζωντανή μια γιορτή που χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Εξήρε την ανιδιοτελή προσφορά των μελών και των εθελοντών του Συλλόγου, που με μεράκι, συνέπεια και αγάπη για τον τόπο τους αναδεικνύουν την τοπική παράδοση, στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν καθοριστικά στην προβολή του Σκόρδου Πλατυκάμπου. Παράλληλα, συνεχάρη τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας , καθώς και όλους όσοι εργάζονται διαχρονικά για την επιτυχία της διοργάνωσης και την εξωστρέφεια του προϊόντος.

Στην ομιλία της επισήμανε ότι το Σκόρδο Πλατυκάμπου δεν αποτελεί απλώς ένα αγροτικό προϊόν, αλλά ένα ισχυρό στοιχείο της ταυτότητας του τόπου, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την παραγωγική παράδοση και τον μόχθο των ανθρώπων του κάμπου.

«Από τους παππούδες και τους γονείς μας μέχρι τους νέους ανθρώπους που συνεχίζουν να καλλιεργούν τη γη, το σκόρδο αποτελεί σύμβολο ποιότητας, επιμονής και δημιουργίας. Ο Πλατύκαμπος αποδεικνύει ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί με προϊόντα υψηλής αξίας, τα οποία αξίζουν να κατακτήσουν ακόμη μεγαλύτερη θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές», τόνισε.

Η Βουλευτής Λάρισας αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι πρόσφατες αποφάσεις που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή ασκούν σημαντικές πιέσεις στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Όπως σημείωσε, απαιτείται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα προστατεύει τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, θα ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και θα διασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια κατοχύρωσης του Σκόρδου Πλατυκάμπου ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς πρόκειται για μια εξέλιξη που θα ενισχύσει ουσιαστικά την αξία και την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Σκόρδου Πλατυκάμπου, την ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας, αλλά και τη δημιουργία Κέντρου Παραγωγής και Πιστοποίησης Σπόρου στον Πλατύκαμπο, σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, ώστε να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του τοπικού γενετικού υλικού και να στηριχθούν έμπρακτα οι παραγωγοί.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Ευαγγελία Λιακούλη απευθύνθηκε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους του Πλατυκάμπου, μοιραζόμενη προσωπικές αναφορές από τα παιδικά της χρόνια σε αγροτική οικογένεια και υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος κατακτάται μόνο με καθημερινό αγώνα, πίστη και συλλογική προσπάθεια.

«Ο Πλατύκαμπος αποδεικνύει ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, όταν οι παραγωγοί, οι φορείς και η τοπική κοινωνία λειτουργούν με κοινό όραμα, μπορούν να πετύχουν σπουδαία αποτελέσματα. Το Σκόρδο Πλατυκάμπου δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό προϊόν· είναι η ιστορία, η ταυτότητα και το μέλλον αυτού του τόπου. Και αυτό το μέλλον αξίζει κάθε δυνατή στήριξη», κατέληξε η Ευαγγελία Λιακούλη.