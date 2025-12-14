Λιακούλη: “Να μιλήσουμε όλοι έντιμα και καθαρά για τη Δικαιοσύνη”

Στην έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ και τον Πρόεδρο κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

Κατά την τοποθέτησή της, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε την θεμελιώδη αξία της Δικαιοσύνης στο σύγχρονο κράτος δικαίου, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κοινωνία σήμερα βιώνει μια βαθιά κρίση θεσμών, με 8 στους 10 πολίτες να δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη.

Όπως υπογράμμισε“ Η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες, με το αυξημένο κόστος σε βασικά αγαθά διαβίωσης, στη στέγαση και την ενέργεια, σε συνδυασμό με την αίσθηση της ανισότητας και της ατιμωρησίας απέναντι στους πιο ισχυρούς, οδηγούν μοιραία σε μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο κράτος. Η Κυβέρνηση αντί να δράσει προσπαθεί να κάνει το “μαύρο-άσπρο” μιλώντας ακόμα και για υπερπλεονάσματα, τα οποία όμως προέρχονται από την αφαίμαξη των μικρών και των μεσαίων, από τους άδικους έμμεσους φόρους.

Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Στη δίκη που διεξάγεται για τις υποκλοπές, αποκαλύπτεται ότι “προκάτ” μάρτυρες- αχυράνθρωποι άλλων, εμφανίστηκαν στην τότε Εξεταστική της Βουλής, ήδη εφοδιασμένοι με τις ερωτήσεις που θα δέχονταν από τους Βουλευτές της πλειοψηφίας. Στην υπόθεση των Τεμπών, οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σε μια κραυγαλέα υποτίμηση του Κοινοβουλίου ζήτησαν -δήθεν- να πάνε απευθείας στο φυσικό δικαστή, αποτρέποντας την έρευνα της υπόθεσης από την προανακριτική. Και η Κυβέρνηση που κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι είναι για τα “μπάζα” και χαρακτήριζε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ “εθνικό ευαγγέλιο”, γρήγορα το αποδόμησε, επιλέγοντας τη συγκάλυψη σε μια υπόθεση – ανοιχτή πληγή για την κοινωνία.

Και σήμερα, στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η ευρωπαϊκή εισαγγελία περιγράφει τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με άμεση σχέση κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση φρόντισε να φυγαδεύσει τους Υπουργούς της και να μη διερευνηθούν οι ποινικές τους ευθύνες – και όλα αυτά τη στιγμή που ο πρωτογενής τομέας καταρρέει και οι αγρότες απελπισμένοι διαμαρτύρονται, με τα “μπλόκα της οργής” να ενώνονται πλέον με τους απλούς πολίτες, που αντιλαμβάνονται το δίκαιο αγώνα των αγροτών”.

Στη δυστοπία αυτή, τόνισε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, η Δικαιοσύνη που εκ προοιμίου μπορεί να δώσει λύσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, μαστίζεται και η ίδια από διαχρονικά προβλήματα που υπονομεύουν τη λειτουργία της. “Οι δικαστικοί λειτουργοί εργάζονται συχνά μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Ο νέος δικαστικός χάρτης, έφερε αλλαγές εν μία νυκτί και πλέον είμαστε στα πρόθυρα του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μέσα από τον οποίο η Κυβέρνηση πλέον δεσμεύεται ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα και θα πετύχει τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, την ώρα που όλα τα πάγια προβλήματα παραμένουν. Η υποστελέχωση σε επίπεδο δικαστικών υπαλλήλων, οι κακές υποδομές σε πολλά δικαστικά μέγαρα, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο της ψηφιοποίησης δεν επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να λειτουργήσει σε πραγματικά ευρωπαϊκά επίπεδα και και αν δεν λύσουμε ακριβώς αυτά τα προβλήματα οι λύσεις δεν θα έρθουν μαγικά”.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε η Ευαγγελία Λιακούλη στις συνεχείς τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικά των κωδίκων, που προκαλούν ανασφάλεια δικαίου και αποδεικνύουν την έλλειψη ενός μακρόπνοου ολοκληρωμένου σχεδιασμού.“Συντελείται ένα εξόφθαλμο λάθος από την Κυβέρνηση στον προσανατολισμό του ποινικού δικαιϊκού μας συστήματος, χωρίς έμφαση στην πρόληψη για επανένταξη, στην ενσωμάτωση, χωρίς θεραπευτικά δικαστήρια και όλα τα σύγχρονα εργαλεία των κοινωνικών επιστημών. Η καταπολέμηση της παραβατικότητας δεν επιτυγχάνεται με απλή αυστηροποίηση των ποινών και ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να γίνεται μέσο διαχείρισης της κοινής γνώμης και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπών.”, τόνισε.

Καταλήγοντας, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η συνταγματική αναθεώρηση, με το δημόσιο διάλογο ήδη να ανοίγει για τις τομές που μπορεί να επιχειρήσει η χώρα μέσα από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού της πλαισίου. “Το άρθρο 86, για την ευθύνη των Υπουργών, με όλα τα σκάνδαλα που κατακλύζουν την κοινωνία και την αίσθηση της ατιμωρησίας που επικρατεί, έχει τεθεί στο επίκεντρο. Αλλά και η ανάδειξη των επικεφαλής της Δικαιοσύνης, είναι ένα θέμα κομβικό, που ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν είναι δυνατόν η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να επαφίεται αποκλειστικά στις επιλογές του Υπουργικού Συμβουλίου. Θέλουμε τους καλύτερους, τους πιο άξιους για τα ανώτερα αξιώματα. Και στη διαδικασία αυτή χρειαζόμαστε θεσμικές εγγυήσεις, όπως χρειαζόμαστε επίσης να ακούμε και τη γνώμη των ίδιων των δικαστών. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να καυχιέται ότι δίνει τη δυνατότητα γνώμης στους δικαστές και έπειτα να επιλέγει πρόσωπα της αρεσκείας της, αγνοώντας επιδεικτικά πρόσωπα καταξιωμένα που πρώτευσαν μεταξύ των συναδέλφων τους. Αλλά και τόσα άλλα ζητήματα που πρέπει να τεθούν στη συζήτηση για την αναθεώρηση όπως η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης”.

“Η Δικαιοσύνη, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του κράτους δικαίου και το διαχρονικό καταφύγιο των πολιτών απέναντι στην αδικία και την ανισότητα. Ο χώρος της Δικαιοσύνης, όπως και ο χώρος της πολιτικής θα πρέπει να κρατήσει στο επίκεντρό του, με σεβασμό, μόνο την ουσία του Ανθρώπου”, τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.