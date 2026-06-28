Λιακούλη: «Να προχωρήσει η ίδρυση μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στον Τύρναβο»

Το αίτημα του Δήμου Τυρνάβου για την ίδρυση μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην περιοχή, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βσουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 20804/22-06-2026 επιστολής του Δήμου Τυρνάβου.

Όπως σχετικώς αναφέρεται στην Αναφορά, η ίδρυση μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τεκμηριώνεται από τα επίσημα επιχειρησιακά δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας, την περίοδο 2021-2026 καταγράφηκαν στον Δήμο Τυρνάβου 1.038 επιχειρησιακά συμβάντα, ενώ ο αριθμός τους παρουσιάζει σταθερά αυξητική πορεία, με αύξηση 62,5% από το 2023 έως το 2025.

Η Λαρισαία Βουλευτής επισημαίνει ότι ο Δήμος Τυρνάβου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας, με εκτεταμένες καλλιέργειες, κτηνοτροφικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, ενώ η σημερινή πυροσβεστική κάλυψη εξαρτάται κυρίως από τις υπηρεσίες της Λάρισας, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένους χρόνους ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι η περιοχή έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με σοβαρές φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισμός του 2021 και οι πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της πυροσβεστικής κάλυψης του Δήμου Τυρνάβου και ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για την ίδρυση μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού.