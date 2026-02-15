Λιακούλη: Να χορηγηθεί άμεσα παράταση για το πρόγραμμα μείωσης νιτρορύπανσης

Το αίτημα για την απόλυτη αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης για το Μέτρο 10 που αφορά τη μείωση Νιτρορύπανσης, προς όφελος των παραγωγών της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, που επλήγησαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, φέρνει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση – Αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

Η Ε. Λιακούλη, επισημαίνει ότι σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της επιτροπής παραγωγών, η χορήγηση της παράτασης για το εν λόγω πρόγραμμα, καθίσταται επιβεβλημένη για τους ακόλουθους λόγους:

1) Μεγάλο μέρος των δικαιούχων προέρχεται από τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές και συγκεκριμένα «… από την Κεντρική Ελλάδα (5 νομοί) που επλήγησαν από τις πλημμύρες σε μερικό έως ολικό βαθμό» και εξαιτίας του γεγονότος αυτού βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

2) Αισθάνονται αδικημένοι για τη χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος δεδομένου ότι σε άλλα προγράμματα όπως το «Κομφούζιο» και οι «Αυτόχθονες Σπάνιες Φυλές» τους είχε χορηγηθεί 5ετής διάρκεια, στη βιολογική γεωργία 3ετής διάρκεια ενώ για το πρόγραμμα της Νιτρορύπανσης είχε χορηγηθεί εξαρχής 2ετής διάρκεια, επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν είχε χορηγηθεί παράταση σε αντίστοιχα προγράμματα νιτρορύπανσης.

3) Αίτημα παράτασης μέσω ενός προγράμματος – γέφυρα για ένα ή περισσότερα έτη δεδομένου ότι: «…η συμμετοχή για το συγκεκριμένο μέτρο είναι μεγάλη ενώ συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε τον αρμόδιο Υπουργό, όπως ανταποκριθεί στα αιτήματα της ως άνω επιτροπής παραγωγών και εν συνεχεία όπως την ενημερώσει σχετικά για το χρονοδιάγραμμα των από πλευράς του σχετικών ενεργειών.