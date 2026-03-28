Λιακούλη: “Οι αγωνιστές του Κιλελέρ, πυξίδα στον ανένδοτο αγώνα μας”

Με μήνυμά της για τη συμπλήρωση 116 ετών από την εξέγερση των Θεσσαλών αγροτών το 1910 στο Κιλελέρ, η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τονίζει:

«Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής στους αγρότες της Θεσσαλίας, στους αγωνιστές εκείνους που πριν από 116 χρόνια, στο δικό μας Κιλελέρ, αρνήθηκαν να υποταχθούν στο άδικο, προασπίζοντας τη γη, την αξιοπρέπεια και ουσιαστικά το ίδιο τους το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους.

Δεν λύγισαν μπροστά στην ισχύ των προνομιούχων της εποχής και αντιτάχθηκαν στην προσπάθεια των μεγαλογαιοκτήμονων να τους εκτοπίσουν από τον ίδιο τον τόπο τους.

Το ιστορικό αποτύπωμα των αγώνων αυτών εξακολουθεί να παραμένει ανεξίτηλο και διαχρονικό, καθώς ο αγροτικός κόσμος της χώρας δυστυχώς αντιμετωπίζει και στη σημερινή εποχή σύνθετες και πολυεπίπεδες προκλήσεις: Δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, κακή διαχείριση της νέας ΚΑΠ, απαρχαιωμένο σύστημα ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ελληνοποιήσεις, επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και εισχώρηση των ζωονόσων της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού, που αφάνισαν τον κτηνοτροφικό μας κόσμο.

Δίχως άλλο, αποτελεί αδήριτη ανάγκη, η χάραξη ενός ολοκληρωμένου και συγκροτημένου εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, με στοχευμένες παρεμβάσεις, συντονισμό και αίσθημα ευθύνης.

Εμβληματικοί αγωνιστές, όπως είναι ο Μαρίνος Αντύπας, χάραξαν τότε το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον, διεκδικώντας την Αλλαγή.

Αυτή την παρακαταθήκη οφείλουμε όλοι μας να τιμήσουμε, με μοναδικό μας στόχο τη διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο για τον αγροτικό κόσμο της Ελλάδας με αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματική ανάπτυξη.

Ο στόχος αυτός απαιτεί αλλαγή πολιτικής , αλλαγή κουλτούρας, σεβασμό στους θεσμούς και στη Δημοκρατία- απαιτεί πολιτική Αλλαγή!

Πάντα στη Μνήμη και στην Καρδιά οι αγωνιστές του Κιλελέρ –πυξίδα, στους ασυμβίβαστους αγώνες μας!».