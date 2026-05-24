Λιακούλη: «Οι Αλησμόνητες Πατρίδες, μια εθνική πληγή που δεν επουλώθηκε ποτέ..»

Στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από τη μαύρη επέτειο της 19ης Μαΐου, παρευρέθηκε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, η Ευαγγελία Λιακούλη δήλωσε:

«Η 19η Μαΐου δεν αποτελεί μόνο ημέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό, αλλά ημέρα ιστορικής ευθύνης για όλους μας. Τιμούμε τις 353.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν μέσα από διώξεις, εκτοπισμούς, βασανιστήρια και τον βίαιο ξεριζωμό από τις πατρογονικές τους εστίες.

Ταυτόχρονα, τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που, παρά τον ανείπωτο πόνο της προσφυγιάς, κατάφεραν να σταθούν όρθιοι, να δημιουργήσουν ξανά τη ζωή τους και να προσφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν είναι μια τυπική διαδικασία επετείου. Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορική αλήθεια και στις επόμενες γενιές. Για αυτό και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων παραμένει διαρκής, αδιαπραγμάτευτος και βαθιά πολιτικός.

Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η παράταξη που τόλμησε να θεσμοθετήσει την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και διαχρονικά συνεχίζει να υπερασπίζεται με συνέπεια τις αξίες της ιστορικής δικαίωσης, της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο ως μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά ως πράξη ουσιαστικής ιστορικής και εθνικής ευθύνης απέναντι στον ποντιακό ελληνισμό και τη συλλογική μνήμη. Μια διαρκής υπενθύμιση ότι ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας αποτελεί αμετακίνητη θεσμική και ηθική δέσμευση. Σε μια εποχή όπου ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, οι πόλεμοι, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι προσφυγικές τραγωδίες εξακολουθούν να συγκλονίζουν την ανθρωπότητα, το μήνυμα “Ποτέ Ξανά” αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και οφείλει να αποτελεί κοινή διεθνή δέσμευση».