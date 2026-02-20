Λιακούλη: “Οι διανομείς αξίζουν καλύτερης μεταχείρισης”

Με εκπροσώπους του Σωματείο Ανεξάρτητων Διανομέων συναντήθηκε η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας στο πλαίσιο διαλόγου για τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διανομείς , οι οποίοι πρόσφατα μάλιστα πραγματοποίησαν σοβαρές κινητοποιήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Σωματείου Μπέγας Αλμπέτρος, ο Ταμίας Σούρας Δημήτρης και ο Γραμματέας Κωσταδήμας Βαλάντης, οι οποίοι ανέπτυξαν διεξοδικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το υφιστάμενο μοντέλο συνεργασίας με τις πλατφόρμες διανομής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα του υπολογισμού των αμοιβών τους, οι οποίες – όπως επισημάνθηκε – εκτός του γεγονός ότι δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει καύσιμα, φθορά και συντήρηση οχημάτων, αναλώσιμα, ασφάλιση και τον καθημερινό επαγγελματικό κίνδυνο που συνεπάγεται η εργασία στον δρόμο- , ωστόσο υπολογίζεται μονομερώς από τις εταιρίες με την επίκληση ενός αλγόριθμου , που ισχυρίζονται ότι είναι ένα σύστημα παραγόντων και καθορίζει το ποσό των αμοιβών. Αυτό όμως είναι απόλυτα αδιαφανές, , καθώς δεν αναφέρεται με σαφή τρόπο στην ανάλυση όλων των επιμέρους παραμέτρων (απόσταση, χρόνος, ζώνες, προσαυξήσεις, κρατήσεις), ώστε να καθίσταται ιδιαίτερα άδικο και επισφαλές . Οι διανομείς ζητούν σταθερούς πίνακες αμοιβών με ξεκάθαρους κανόνες και προκαθορισμένες προσαυξήσεις, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως επαγγελματίες με στοιχειώδη οικονομικό προγραμματισμό.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ύπαρξης προβλέψιμων όρων συνεργασίας, χωρίς αιφνιδιαστικές αλλαγές σε οικονομικά ή λειτουργικά δεδομένα, καθώς και η καθιέρωση θεσμικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εκπροσώπους των διανομέων. Επισημάνθηκε ότι όταν επιβάλλονται μονομερώς κανόνες, ποινές, συστήματα αξιολόγησης και προτεραιοποίησης που επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα και την καθημερινή εργασία, διαμορφώνονται χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν εξαρτημένη εργασία, χωρίς όμως τα αντίστοιχα δικαιώματα και την ευθύνη εργοδότη.

Αναδείχθηκαν ακόμη ζητήματα όπως η ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού διανομέων ανά περιοχή, που συμπιέζει τεχνητά το εισόδημα ανά ώρα, η ανάγκη ρύθμισης των εγγραφών με βάση τη ζήτηση, καθώς και η κατάργηση του μοντέλου υπεργολάβων που δημιουργεί πρόσθετα επίπεδα εκμετάλλευσης και θολώνει την ευθύνη των πλατφορμών.

Σημαντική έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, στη θεσμοθέτηση πλήρους χιλιομετρικής αποζημίωσης από το πρώτο μέτρο κάθε διαδρομής, στη σαφή και δίκαιη αποζημίωση χρόνου αναμονής, καθώς και στη δημιουργία πραγματικού 24ωρου διαύλου υποστήριξης σε περιπτώσεις ατυχημάτων, επιθέσεων ή σοβαρών συμβάντων.

Παράλληλα, για την προστασία των διανομέων από ενδεχόμενα ατυχήματα όταν βρίσκονται εν κινήσει, τονίστηκε η αναγκαιότητα αφενός αποστολής της νέας παραγγελίας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη αφετέρου η απαγόρευση αξιολόγησης του χρόνου απόκρισης παράδοσης της παραγγελίας όσο βρίσκονται στο δρόμο προς αποφυγή της πίεσης και του κινδύνου ατυχημάτων.

Τέλος, τέθηκε το ζήτημα της κατάργησης κρυφών αξιολογήσεων και ανεξήγητων ποινών χωρίς αιτιολόγηση και δικαίωμα ένστασης, καθώς και η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης της εργασίας των διανομέων ως επαγγελματικής, οδηγικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, με δημιουργία αντίστοιχου ΚΑΔ και δυνατότητα ένταξης των οχημάτων τους ως επαγγελματικών.

Σε δήλωσή της, μετά τη συνάντηση, η Ε. Λιακούλη επεσήμανε:

«Οι διανομείς αποτελούν έναν σύγχρονο, δυναμικό αλλά και ιδιαίτερα επιβαρυμένο επαγγελματικό κλάδο. Δεν είναι αποδεκτό ένα μοντέλο λειτουργίας με την επίκληση ενός «αλγόριθμου» που μεταφέρει μονομερώς το κόστος, το ρίσκο και την αβεβαιότητα στους συνεργάτες, χωρίς διαφάνεια και χωρίς θεσμικές εγγυήσεις. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει κανόνες δικαιοσύνης, διαφάνειας, ουσιαστικού διαλόγου καθώς και προστασίας των διανομέων προς αποφυγή ατυχημάτων λόγω της πίεσης που υφίστανται όταν βρίσκονται εν κινήσει. Στηρίζω τα δίκαια αιτήματα των διανομέων και καλώ τις εταιρίες – πλατφόρμες να προσέλθουν άμεσα σε θεσμική διαπραγμάτευση με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η αξιοπρέπεια στην εργασία και η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Ειδικά σε κατηγορίες ανθρώπων που η εργασία τους είναι απολύτως ταυτισμένη με την έννοια του κινδύνου …»

Η Βουλευτής δεσμεύτηκε περαιτέρω να μεταφέρει τα αιτήματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την έναρξη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου.