Λιακούλη: “Οι Θεσσαλοί παραγωγοί, όμηροι των funds- Διαγραφή και ρύθμιση των χρεών τώρα”

Την αναγκαιότητα θέσπισης άμεσων νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη συνολική ρύθμιση των χρεών των Θεσσαλών παραγωγών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Ιανός», «Daniel» και «Elias» εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και την προστασία της Θεσσαλικής αγροτικής γης από τους πλειστηριασμούς και τη μεταβίβαση της στα funds, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση – Ερώτηση, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, , απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς και ζητώντας τη λήψη μέτρων εκ Ευαγγελία Λιακούλη εκ μέρους της Πολιτείας.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης παραμένουν οι παραγωγοί της Θεσσαλίας ιδιαίτερα μετά την επέλαση των κακοκαιριών «Ιανός», «Daniel» και «Elias», που έπληξαν την περιοχή και είχαν ως συνέπεια την ισοπέδωση του Θεσσαλικού Κάμπου.

Δυστυχώς, τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των παραγωγών δεν έχουν αποδώσει καθώς εξαιτίας των πλημμυρών και της υποβάθμισης του εδάφους αρκετές εκτάσεις γης, εξακολουθούν να παραμένουν μη καλλιεργήσιμες ενώ και η συνεπακόλουθη απώλεια τεράστιου ζωικού κεφαλαίου τόσο από τις πλημμύρες όσο και από την ευλογιά, έχουν αφήσει μεγάλη μερίδα παραγωγών του Θεσσαλικού Κάμπου, κυριολεκτικά, χωρίς αντικείμενο παραγωγικής διαδικασίας και ως εκ τούτου απασχόλησης.

Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα που βιώνουν οι Θεσσαλοί παραγωγοί συνδυαστικά με την καθυστερημένη καταβολή αποζημιώσεων και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, έχει οδηγήσει πολλούς από αυτούς σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς πλέον αδυνατούν να καλύψουν έστω και τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης των νοικοκυριών τους.

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει φυσικά να προστεθούν και τα συσσωρευμένα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds, τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο καθώς και ο κίνδυνος που ελλοχεύει για ενδεχόμενες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις οφειλές των παραγωγών και τον ενδεχόμενο κίνδυνο πλειστηριασμών, σύμφωνα με διευρυμένες συζητήσεις αλλά και με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», υπάρχει πλέον διάχυτος ο φόβος και η ανησυχία στους Θεσσαλούς παραγωγούς για πιθανή «βίαιη σαρωτική συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής – όπου η γη θα συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια- πιθανότατα ξένων συμφερόντων» επιφέροντας ως αποτέλεσμα «τη δημιουργία μεγαλο-ιδιοκτησιών και τη μετατροπή των ντόπιων παραγωγών σε υπαλλήλους στην πατρογονική τους γη».

Για το ΠΑΣΟΚ η αγροτική γη αποτελεί «εθνικό κεφάλαιο» και έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα μας την προστασία της από κατασχέσεις καθώς επίσης και τη ρύθμιση «κόκκινων δανείων» με σκοπό την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

Ειδικά δε για τους Θεσσαλούς παραγωγούς που καταστράφηκαν από τις θεομηνίες καθίσταται επιτακτική ανάγκη η γενναία διαγραφή και ρύθμιση των οφειλών τους από τις προκληθείσες από την κλιματική κρίση καταστροφές».

Η Βουλευτής υπογραμμίζει ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα θα πρέπει να συνιστά για όλους μας αδιαμφισβήτητή προτεραιότητα και δεδομένου ότι οι Θεσσαλοί παραγωγοί μετράνε ακόμα τις πληγές τους από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κλιματική κρίση, καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, η συνολική ρύθμιση των χρεών των παραγωγών για τη διαφύλαξη της αγροτικής γης και την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς τα ακόλουθα ερωτήματα: «Αν προτίθενται να προβούν στη συνολική ρύθμιση των χρεών των παραγωγών όλης της χώρας και ειδικότερα της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης; Και αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν σκοπεύουν να προβούν στην προστασία της αγροτικής γης των Θεσσαλών παραγωγών από ενδεχόμενες κατασχέσεις αφενός για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα αφετέρου για την αποτροπή συγκέντρωσης της αγροτικής γης σε ξένα συμφέροντα;».