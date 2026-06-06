Λιακούλη: «Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί απειλούν το μέλλον των κοινωνικών δομών των Δήμων»

Το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων σχετικά με το μέλλον των κοινωνικών δομών και των εργαζομένων σε αυτές, φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Αναφορά, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, απευθυνόμενη προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Στην κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Λαρισαία Βουλευτής αναδεικνύει τις έντονες ανησυχίες που εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, οι υπηρεσίες πρόληψης και απεξάρτησης, οι ξενώνες φιλοξενίας γυναικών, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακεία, τα Κέντρα Κοινότητας και η διακοπή του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Με το εν λόγω Ψήφισματο Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων εκφράζει την αντίθεσή του σε ρυθμίσεις που μεταβάλλουν το εργασιακό καθεστώς προς επισφαλέστερες μορφές απασχόλησης, θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια λειτουργίας των δομών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αγνοούν την εμπειρία και την προσφορά των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων και θέτουν σε αμφισβήτηση τη λειτουργική και δημοσιονομική σταθερότητα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, αιτείται από την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε καμία ρύθμιση που αποδυναμώνει τον σταθερό χαρακτήρα της εργασίας στις δομές, να διασφαλιστείη απρόσκοπτη και επαρκής χρηματοδότηση των δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, να προχωρήσει σε διαδικασίες μονιμοποίησης των εργαζομένων των κοινωνικών δομών, να αποσυνδέσει τον αριθμό του προσωπικού από τον αριθμό των voucher και να τον συνδέσει με τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των δομών και τέλος, να καταργήσει τη διάταξη του άρθρου 37 του ν. 4915/2022, στο πλαίσιο της διασφάλισης της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Η Ευ Λιακούλη, καταθέτοντας το εν λόγω Ψήφισμα ως Αναφορά στη Βουλή, καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να ανταποκριθούν στα αιτήματα που διατυπώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων και ταυτόχρονα να την ενημερώσουν επισήμως για το χρονοδιάγραμμα και τις ενέργειες που προτίθενται να αναλάβουν.