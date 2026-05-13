Λιακούλη: “Ο Πλατύκαμπος χρειάζεται άμεσα στέγη πολιτισμού”

Στη γενέτειρά της, τον Πλατύκαμπο του Δήμου Κιλελέρ, παρευρέθηκε η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο παραδοσιακό πανηγύρι με αφορμή την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, συμμετέχοντας στις λαμπρές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου και απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό στους κατοίκους και κυρίως, στους νέους του χωριού.

Στην ομιλία της, η κ. Λιακούλη αναφέρθηκε με συγκίνηση στη ζωντάνια που δίνουν τα παιδιά και οι νέοι του τόπου στις πολιτιστικές δράσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο Πλατύκαμπος «παίρνει ξανά ζωή μέσα από τα μάτια, το κουράγιο και τις ψυχές των παιδιών που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, τα τραγούδια, τους χορούς και τις ρίζες μας».

Η Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, επισημαίνοντας τις δυσκολίες της καθημερινότητας, την ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά, αλλά και τη δύσκολη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία, εξαιτίας της κλιματικής κατάρρευσης και της ευλογιάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινοβουλευτική της παρέμβαση για τα ζητήματα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου και τον αποκλεισμό παραγωγών από αποζημιώσεις και ενισχύσεις, σημειώνοντας ότι θα επιμείνει μέχρι να λυθεί το θέμα στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προσπάθειές της για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στον Πλατύκαμπο, τονίζοντας πως η συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Δημ Κουρέτα που αντιμετώπισε απόλυτα θετικά το αίτημα, του Δήμου Κιλελέρ και του Πολιτιστικού Συλλόγου, μπορεί και πρέπει να αποδώσει καρπούς, ώστε ο τόπος να αποκτήσει έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού και εκδηλώσεων.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η Ευαγγελία Λιακούλη τόνισε:

«Όπου κι αν βρίσκομαι, η καρδιά μου χτυπά στον Πλατύκαμπο. Είμαι παιδί αυτού του τόπου και κουβαλώ πάντα μέσα μου τους ανθρώπους του μόχθου και της προσφοράς. Μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανές τις ρίζες μας, να θυμηθούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τις παραδόσεις, τα τραγούδια και τους χορούς μας. Μόνο έτσι θα ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με δύναμη και συνοχή. Νιώθω έντονη την ανάγκη να βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους τον τόπο μας και ειδικά τώρα , που τα νέα παιδιά του πολιτισμού και της τέχνης, επέλεξαν να μείνουν στο χωριό μας και να συγκρατήσουν τα νιάτα μας και τα παρακολουθώ με καμάρι να εργάζονται σκληρά για να αναδείξουν τις δυνατότητες του τόπου μας, τις παραδόσεις και τις ρίζες μας. Ο Πλατύκαμπος χρειάζεται άμεσα στέγη πολιτισμού . Συνάντησα ήδη τον κ Περιφερειάρχη και συζητήσαμε εκτενώς το θέμα, όπως ακριβώς και τον κ Δήμαρχο . Είναι απόλυτα θετικό το κλίμα . Θα προχωρήσουμε με επιμονή και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να αποκτήσει επιτέλους στέγη πολιτισμού ο δυνατός Πλατύκαμπος ».