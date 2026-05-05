Λιακούλη: “Ο Υπουργός φεύγει, ο Εισαγγελέας έρχεται…το ΕΑΚΛ είναι εδώ;”

Αναφορικά με την παρέμβαση της Εισαγγελίας Λάρισας και τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση της φερόμενης επικινδυνότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας στο Αλκαζάρ, κατόπιν καταγγελιών γονέων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Λίγες μέρες πριν, επισκέφθηκε τη Λάρισα ο αν. Υπουργός Αθλητισμού, τον οποίο υποδέχθηκε η πόλη με όλες τις δόξες και με την ελπίδα ότι οι παρακμιακές και υπό κατάρρευση αθλητικές εγκαταστάσεις της, άμεσα θα ανασκευαστούν και ότι οι αθλητές και τα παιδιά μας, δεν θα κινδυνεύουν πια. Πριν την επίσκεψη του κ Υπουργού, επισκέφθηκα προσωπικά τις εγκαταστάσεις και κατέγραψα την κατάσταση, την οποία δημοσιοποίησα και έγινα μάλιστα στόχος δριμύτατης επίθεσης από τη διοίκηση του ΕΑΚΛ. Ο κ Υπουργός ήρθε, μοίρασε εκατομμύρια, δεν έβγαλε κουβέντα για την ταμπακιέρα- την αύξηση κατά 900% των τελών για τα ερασιτεχνικά σωματεία που χρησιμοποιούν τις άθλιες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις …και η πόλη ακόμη περιμένει! Η ασφάλεια όμως …δεν μπορεί να περιμένει γι’ αυτό και η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, κας Κατερίνας Παπαϊωάννου, η οποία δεν συνιστά μια ακόμη τυπική θεσμική διαδικασία. Αντιθέτως, αποτελεί σαφή ένδειξη της βασιμότητας των επανειλημμένων και επίμονων καταγγελιών γονέων, παιδιών, προπονητών και αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με τις οποίες οι συνθήκες άθλησης στο ΕΑΚ Λάρισας είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες, εγείροντας σοβαρά ζητήματα σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας ανθρώπινων ζωών.

Αναμφίβολα, η εν εξελίξει εισαγγελική έρευνα, με τη λήψη καταθέσεων από προπονητές, τη διοίκηση, εργαζομένους και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και ο ορισμός πραγματογνώμονα-μηχανικού για τη σύνταξη έκθεσης στατικής επάρκειας των εγκαταστάσεων, αναδεικνύει με σαφήνεια το μέγεθος και τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες αθλούνται καθημερινά τα παιδιά μας, λειτουργούν υπό το ενδεχόμενο αιφνίδιας κατάρρευσης τμημάτων που βρίσκονται πάνω από χώρους διέλευσης ή άθλησης, καθώς και με σοβαρά ερωτήματα για τη στατικότητα των κερκίδων και την ευστάθεια της στέγης. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα σχετικά με το αν οι πισίνες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και αν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφάλειας στους βοηθητικούς χώρους.

Επιπλέον, έντονο προβληματισμό προκαλεί και η διερεύνηση της υγειονομικής καταλληλότητας των χώρων από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, η οποία στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας έχει κληθεί να διενεργήσει αυτοψία και να συντάξει σχετική έκθεση, ιδίως ως προς το κατά πόσο η μη λειτουργία των αποδυτηρίων και η χρήση «εναλλακτικών» λύσεων ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των ανηλίκων.

Στην επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚΛ στο Αλκαζάρ και στον Άγιο Θωμά, την 24η/02/2026, διαπίστωσα ιδίοις όμμασι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να εξιδανικευτεί: αθλητικές εγκαταστάσεις πλήρως υποβαθμισμένες και εγκαταλελειμμένες, επικίνδυνες υποδομές και συνθήκες που δεν συνάδουν με το πνεύμα του αθλητισμού. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια κατάσταση βαθιάς παρακμής, που παραπέμπει σε τριτοκοσμικές συνθήκες και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της πόλης μας, ούτε στις συνθήκες άθλησης που οφείλουμε να διασφαλίζουμε για τα παιδιά μας.

Παράλληλα, αντί να υπάρξει άμεσο θεσμικό ενδιαφέρον και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης κατάστασης, επιλέχθηκε, όλως προκλητικώς, η επιβολή εξοντωτικών οικονομικών χρεώσεων στα αθλητικά σωματεία για τη χρήση αυτών των υποβαθμισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εκτός από τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, απαιτείται και η άμεση ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών από τη διοίκηση του ΕΑΚΛ, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές οφείλουν να αφορούν την αποκατάσταση των φθορών, την ενίσχυση της φύλαξης και της καθαριότητας, τον στατικό έλεγχο των κερκίδων, καθώς και την πλήρη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής.

Οι αθλητικοί χώροι οφείλουν να πληρούν το σύνολο των προβλεπόμενων αυξημένων προδιαγραφών ασφαλείας και όχι να μετατρέπονται σε εστίες κινδύνου για τα παιδιά μας. Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και οι ποιοτικές συνθήκες άθλησης αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις.

Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό και όχι πολυτέλεια. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λογοδοτήσουν και να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις τώρα».