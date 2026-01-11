Λιακούλη: “Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, φορέας επιστημονικής υπευθυνότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης”

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποίησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, σε κλίμα συναδελφικότητας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, έδωσε το παρών η Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη

Στον σύντομο χαιρετισμό της, η κ. Λιακούλη ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας για την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας τον κομβικό θεσμικό του ρόλο, καθώς και τη διαρκή, μαχητική και υπεύθυνη στάση της διοίκησης του Συλλόγου απέναντι στα προβλήματα του κλάδου και της κοινωνίας.

«Βρίσκομαι κοντά σας», σημείωσε, «για να σας ευχηθώ μια καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, δύναμη και συλλογική προοπτική, αλλά και για να εκφράσω τον βαθύ σεβασμό μου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας, που διαχρονικά μας κάνει υπερήφανους για την επιστημοσύνη, την κοινωνική του ευαισθησία και την αλληλέγγυα προσφορά του στον ασθενή και στον αδύναμο συνάνθρωπό μας».

Η βουλευτής Λάρισας αναφέρθηκε εκτενώς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος του φαρμάκου, επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική εξακολουθεί να επιτρέπει, σχεδόν άνευ όρων, τις εξαγωγές κρίσιμων φαρμάκων, παρά τη διαπιστωμένη έλλειψη επάρκειας για την ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να πλήττονται άμεσα τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και οι ασθενείς.

«Με απλά λόγια», τόνισε, «η πολιτική αυτή δείχνει ότι για την κυβέρνηση τα κέρδη των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών και των εμπόρων φαρμάκων υπερισχύουν του λειτουργήματος του φαρμακοποιού και του δικαιώματος των πολιτών στην απρόσκοπτη πρόσβαση στο φάρμακο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημαντική εθελοντική και κοινωνική δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, υπενθυμίζοντας τη συμβολή του στις δράσεις του Εθελοντικού Δικτύου «Κανείς Μόνος», με στόχο τη δημιουργία του Ξενώνα Καρκινοπαθών Ασθενών Τελικού Σταδίου στη Λάρισα, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία αυτή ως παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης αλληλεγγύης.

«Και το 2026», κατέληξε, «βάζουμε πλάτη, επιμένουμε και αγωνιζόμαστε για τους μεγάλους στόχους της ζωής: την αλληλεγγύη, τη σύνδεση των ανθρώπων και την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών αγάπης για τον συνάνθρωπο, πέρα και πάνω από κόμματα και χρώματα. Γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε Άνθρωποι , με χρέος να παραμείνουμε!».

Η κ. Λιακούλη ευχήθηκε τέλος υγεία, δύναμη, προκοπή και κάθε καλό στα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και στις οικογένειές τους.