Λιακούλη: «Πάνω από όλα το συμφέρον της Λάρισας και του Αθλητισμού μας – Τέλος στα επικοινωνιακά παιχνίδια»

Αμείωτο συνεχίζει να είναι το ενδιαφέρον της Επιτροπής Φορέων για το Κλειστό του Αλκαζάρ και τις Αθλητικές Υποδομές του ΕΑΚΛ, που συστάθηκε με πρωτοβουλία των Παλαίμαχων Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών και της Βουλευτή Ευαγγελίας Λιακούλη, προκειμένου καταρχήν να αναδείξει το γκρέμισμα του Κλειστού Γυμναστηρίου του Αλκαζάρ, χωρίς να έχει αποφασιστεί η αντικατάστασή του με νέο έργο, ταυτόχρονα με την δραματική κατάσταση των αθλητικών υποδομών και τα οξυμένα προβλήματα των σωματείων, που πλέον βρίσκονται σε οριακό σημείο, αναγκαζόμενα να μειώσουν στο ελάχιστο τις προπονήσεις των αθλητών τους.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών της, η Επιτροπή Φορέων, παρουσία της βουλευτή κ Ε. Λιακούλη, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ Δ. Κουρέτα, προκειμένου να συζητήσει εκτενώς το θέμα του Κλειστού Γυμναστηρίου του Αλκαζάρ, που αποφασίστηκε να γκρεμιστεί και να ζητήσει πρόσφορη λύση, μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά τη συνάντηση τοποθετήθηκαν οι φορείς, ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη ότι επίκειται να ξεκινήσει η προμελέτη για ένα νέο κλειστό γήπεδο 500 θέσεων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ για το θέμα του Κλειστού Γυμναστηρίου του Αλκαζάρ, ο Περιφερειάρχης αποδέχθηκε το αίτημα το φορέων να μεσολαβήσει προς τη ΓΓ Αθλητισμού, να ελεγχθεί η στατική του επάρκεια, και , αν κριθεί δυνατό, να αναστηλωθεί από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας .

Μετά τη συνάντηση η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ Λιακούλη δήλωσε τα εξής:

« Τα τελευταία χρόνια, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητές και η νεολαία της Λάρισας βιώνουν μια απαράδεκτη ομηρία, με εξαθλιωμένες αθλητικές υποδομές και το Κλειστό Γυμναστήριο του Αλκαζάρ, εγκαταλελειμμένο.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με κοινή πρωτοβουλία μας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τη δυναμική παρουσία της Επιτροπής Φορέων, μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους.

Με αλήθειες, με ντοκουμέντα και πάνω από όλα, με το συμφέρον της πόλης, έξω από προσωπικές στρατηγικές και σκοπιμότητες ομογάλακτων .

Για να καταλάβουν όλοι οι Λαρισαίοι τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι ανάγκη να παρατεθεί με απόλυτη ακρίβεια το χρονικό της υπόθεσης και των ευθυνών :

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο σχέδιό της για τα νέα έργα του ΕΑΚΛ, αποφάσισε την κατεδάφιση του Κλειστού του Αλκαζάρ, χωρίς όμως να υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία μελέτη και κανένα κονδύλι της ΓΓ για την ανέγερση νέου γηπέδου στη θέση του.

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε, με κοινή πρωτοβουλία μας με τους παλαίμαχους – βετεράνους, ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης και των αθλητικών παραγόντων. Εκεί αναδείχθηκε η πραγματικότητα: η τραγική κατάσταση των υποδομών, η απώλεια των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων από την πόλη και βεβαίως η ενημέρωση από μηχανικούς ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κτίριο του Κλειστού ΔΕΝ αντιμετωπίζει στατικό πρόβλημα που να δικαιολογεί την κατεδάφισή του, αλλά αντιθέτως, ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποστηλωθεί και να λειτουργήσει .

Μόλις μία ημέρα μετά, παρενέβη η Δημοτική Αρχή Λαρισαίων, η οποία “θυμήθηκε” αίφνης να στείλει επιστολή στον Υπουργό Αθλητισμού ζητώντας ….την κατασκευή νέου γηπέδου!

Κατά τον τρόπο αυτό, έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε ότι η πόλη μας, ουδέποτε διεκδίκησε νέο κλειστό γήπεδο στη θέση του παλιού, το οποίο έχει δρομολογηθεί να γκρεμιστεί!

Μάλιστα, προφανώς για να δικαιολογηθούν τα …αδικαιολόγητα, αμφισβητήθηκε η ύπαρξη στοιχείων και μελετών που επικαλέστηκαν οι μηχανικοί, ενώ όλοι οι …παροικούντες , γνωρίζουν ότι αυτά υπάρχουν από το 2020 !

Με ενδιαφέρον ερεύνησα περαιτέρω το θέμα και δίνω στη δημοσιότητα το σχετικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι αυτή η μελέτη έγινε, στο πλαίσιο αποκατάστασης αυθαιρέτων του Κλειστού και «ενίσχυσης της στατικής επάρκειάς του». (Βλ σχετ)

Αν μάλιστα χρειαστεί, θα πω περισσότερα γι’ αυτό, το πολύ ενδιαφέρον θέμα και τους ‘πρωταγωνιστές’ του .

Την προηγούμενη Πέμπτη, ο Δήμος επικύρωσε και δημοσιοποίησε …εκ των υστέρων, το «νέο σχέδιο» για τα αθλητικά έργα του ΕΑΚ Λάρισας, που επιμένει να περιλαμβάνει το γκρέμισμα του Κλειστού και την όψιμη διεκδίκηση νέου γηπέδου.

Απέναντι σε όλα αυτά , ανέλαβα την ευθύνη να αναζητήσω την αλήθεια στην πηγή της.

Σε προσωπική επικοινωνία που είχα με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, η απάντηση που έλαβα ήταν κατηγορηματική: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για την κατασκευή νέου έργου !

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο κ Υπουργός δεν είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα και σε αυτούς που τώρα, όψιμα, αποφάσισαν να διεκδικήσουν κάτι που γνωρίζουν ήδη ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη ΓΓ Αθλητισμού !

Έτσι, η κατεδάφιση του Κλειστού του Αλκαζάρ, σημαίνει απλά ότι η Λάρισα θα μείνει χωρίς κλειστό γυμναστήριο, για ακαθόριστο χρόνο.

Στη χθεσινή σύσκεψη, μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την Επιτροπή Φορέων, δεν μείναμε στα λόγια και στα επικοινωνιακά παιχνίδια.

Αναζητήσαμε τη διέξοδο: Αναζητήσαμε τη δυνατότητα, να ελεγχθεί η πραγματική κατάσταση του Κλειστού του Αλκαζάρ -όπως προτείνουν οι μηχανικοί- και αν είναι επαρκές στατικά, να υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προκειμένου το υπάρχον γήπεδο να υποστηλωθεί άμεσα, να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του και να δοθεί με ασφάλεια , πίσω στους αθλούμενους και στα σωματεία που μαραζώνουν, για όσο χρόνο χρειαστεί και μέχρι η Λάρισα να αποκτήσει νέες υποδομές .

Ο Περιφερειάρχης, μετά την ενημέρωση που του παρείχαμε για το θέμα, ήρθε σε επαφή με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μαυρωτά και μας μετέφερε τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την αναστήλωση του Κλειστού του Αλκαζάρ, αν αυτό κριθεί δυνατό.

Νιώθω ότι ανοίξαμε ένα δρόμο.

Σε κάθε περίπτωση …κάτι κινείται θετικά- και κινείται, από την ίδια τη δύναμη της πόλης .

Η Λάρισα χρειάζεται σχέδιο, διεκδίκηση και εξάντληση κάθε δυνατότητας έργων και δράσεων.

Χρειάζεται αγώνας, αλήθεια και λύσεις.

Και τις λύσεις τις αναζητάμε και τις βρίσκουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – αρκεί να βάζουμε το συμφέρον της πόλης, πάνω από κάθε προσωπικό και κομματικό συμφέρον.»